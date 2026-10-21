Sebab, seperti dilaporkan Sport Bild, Leverkusen sebenarnya ingin merekrut empat pemain pada bursa transfer. Kecuali satu pemain, mereka kemudian juga dipanggil Jürgen Klopp ke dalam skuad berisi 44 pemain pada September.

Namun, bek tengah Yann Aurel Bisseck dari Inter Milan terlalu mahal, sementara tawaran untuk Malick Thiaw (Newcastle United) ditolak. Angelo Stiller, yang bisa didatangkan hingga 15 Juli melalui klausul pelepasan senilai 36,5 juta euro, juga disebut menarik minat Leverkusen. Namun, pengatur permainan di lini tengah VfB Stuttgart itu juga menolak Bayer.

Menurut Sport Bild, alasannya adalah Stiller lebih memilih bermain di Liga Champions bersama klub asal Swabia tersebut, sementara Leverkusen "hanya" berlaga di Liga Europa. Namun, Stiller tidak mendapat panggilan dari Klopp pada September. Di era pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, posisinya juga tidak sepenuhnya aman, tetapi ia tetap menjadi bagian dari skuad Piala Dunia.

Apakah Bayer Leverkusen ingin memulangkan Julian Brandt?

Selain Stiller, menurut laporan media tersebut, Chris Führich juga menjadi target serius pada musim panas untuk mengisi sisi kiri maupun kanan lini serang. Klausul pelepasannya sebesar 19 juta euro tampaknya bukan kendala.

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Namun, jajaran petinggi olahraga yang dipimpin Simon Rolfes memilih merekrut Afonso Moreira dari Olympique Lyon seharga 30 juta euro dan memulangkan Moussa Diaby dari Arab Saudi seharga 25 juta euro. Führich bermain dalam laga internasional pertama di bawah arahan Klopp melawan Belanda.

Selain itu, CEO Bayer Fernando Carro disebut mendorong kembalinya Julian Brandt secara internal, tetapi tidak mendapat dukungan mayoritas dari para pengambil keputusan. Pada Maret, Rolfes sudah menutup peluang Brandt, yang kontraknya bersama BVB berakhir pada musim panas, untuk kembali.

"Di posisi itu, kami punya pemain hebat dalam diri Ibo Maza, yang akan berkembang dengan sangat baik dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, Julian tidak akan menjadi opsi bagi kami," tegasnya dalam acara Doppelpass di Sport1.

Brandt kemudian bergabung dengan Ajax Amsterdam secara gratis pada musim panas dan sudah mencetak delapan gol dalam 14 pertandingan kompetitif di sana. Meski demikian, ia tidak mendapat panggilan dari Klopp ke tim nasional. Penampilan terakhir pemain berusia 30 tahun itu bersama timnas hingga saat ini terjadi hampir tepat dua tahun lalu, saat bermain imbang 1-1 melawan Hungaria (19 November).

Bayer Leverkusen: Bisakah Eichhorn dan Culbreath menembus timnas Jerman di bawah Klopp?

Saat ini, masih ada tiga kandidat dalam skuad yang bisa meredakan perbincangan soal tim nasional di Leverkusen. Namun, mengingat statusnya sebagai pemain cadangan di Leverkusen, patut diragukan Klopp akan kembali mempertimbangkan mantan kapten Robert Andrich untuk awal baru timnas Jerman.

Sementara itu, harapan Leverkusen untuk timnas Jerman tampaknya tertuju kepada Montrell Culbreath dan, terutama, Kennet Eichhorn. Gelandang bertahan yang sangat berbakat itu absen sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Hertha BSC pada musim panas karena gangguan metabolisme, tetapi diperkirakan kembali mengikuti latihan penuh bersama tim pada awal tahun. Eichhorn berpotensi menjadi andalan masa depan timnas Jerman di posisinya.

Culbreath secara mengejutkan berhasil menembus tim utama setelah pergantian tahun pada musim lalu dan menjadi pemain reguler di sayap kanan pada paruh kedua musim. Pemain berusia 19 tahun itu bisa dimainkan sebagai gelandang serang, gelandang kanan, maupun bek kanan. Persaingan di semua posisi tersebut cukup ketat di timnas Jerman, tetapi posisi bek kanan khususnya telah menjadi masalah besar selama bertahun-tahun.

Klopp tampaknya akan lebih dulu mengandalkan Philipp Treu dari SC Freiburg di posisi itu. Pemain berusia 25 tahun tersebut bermain penuh selama 90 menit dalam tiga dari empat laga Nations League dan memberikan kesan yang cukup baik. Namun, persaingan di belakangnya masih sepenuhnya terbuka. Meski demikian, Culbreath mengalami cedera kaki serius dalam laga uji coba melawan FC Sevilla pada awal Agustus yang membuatnya menepi selama dua bulan. Ia setidaknya sudah kembali berlatih bersama tim pada pertengahan Oktober.