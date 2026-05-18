Skuad Brasil untuk Piala Dunia: Neymar kembali setelah absen selama 2,5 tahun, Antony absen

Neymar kembali ke timnas Brasil. Pelatih kepala Carlo Ancelotti telah memasukkan penyerang Santos berusia 34 tahun itu ke dalam skuad Piala Dunia, demikian diumumkan pada Senin malam.

Sejak Oktober 2023, Neymar tidak lagi dipanggil untuk membela timnas Brasil. Pada Agustus 2023, ia pindah dari Paris Saint-Germain ke Al-Hilal dengan nilai transfer 90 juta euro, setelah itu ia semakin jarang tampil di timnas.

Hal itu terutama disebabkan oleh berbagai cedera. Dalam beberapa tahun terakhir, Neymar mengalami cedera ligamen, cedera otot paha belakang, dan cedera meniskus. Akibat berbagai cedera (ringan), ia juga sering absen di klubnya musim ini. Sejauh ini, ia telah mencetak enam gol dan empat assist dalam 15 pertandingan resmi musim ini.

Namun, Ancelotti tetap memutuskan untuk memanggil Neymar kali ini. Ini akan menjadi Piala Dunia keempat bagi pemain yang telah 128 kali membela timnas tersebut, setelah edisi 2014, 2018, dan 2022.

Nama-nama terkenal lainnya yang masuk dalam skuad Piala Dunia Brasil antara lain Alisson Becker, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Casemiro, Endrick, Vinícius Júnior, dan Raphinha.

Penyerang Chelsea João Pedro (8 caps), gelandang Chelsea Andrey Santos (6 caps), bek FC Porto Thiago Silva (113 caps), penyerang Tottenham Hotspur Richarlison (54 caps), dan penyerang Real Betis Antony (16 caps) justru harus menelan kekecewaan besar. Mereka tidak akan ikut serta musim panas ini.

Piala Dunia akan dimulai bagi Brasil pada malam 13 hingga 14 Juni, melawan Maroko. Di fase grup selanjutnya, Brasil juga akan menghadapi Haiti (malam 19 hingga 20 Juni) dan Skotlandia (malam 24 hingga 25 Juni).

Skuad lengkap Brasil untuk Piala Dunia:

Penjaga gawang: Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahçe), Wéverton (Grêmio).

Bek: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Wesley (AS Roma).

Gelandang: Bruno Guimarães (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Ittihad Club), Lucas Paquetá (Flamengo).

Penyerang: Endrick (Olympique Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (AFC Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).