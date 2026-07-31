Skuad Al Nassr Lengkap Jelang Musim Baru, Ronaldo Satu-satunya yang Absen

Klub Al-Nassr kian dekat untuk melengkapi skuadnya secara penuh, dalam rangka persiapan berkelanjutan menjelang awal musim sepak bola baru 2026-2027.

Al-Nassr sebelumnya telah menjalani pemusatan latihan luar negeri yang dimulai di ibu kota Portugal, Lisbon, pada 19 Juli lalu, dengan diikuti seluruh pemain, kecuali empat pemain, yakni duo Portugal Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, pemain Senegal Sadio Mane, serta Abdulelah Al-Amri.

Jurnalis Arab Saudi Rutaiban Al-Dosari mengatakan bahwa Felix dan Mane akan bergabung dengan pemusatan latihan Al-Nassr di Lisbon pada Jumat malam ini, menyusul Abdulelah Al-Amri yang telah tiba di lokasi pemusatan latihan pada Rabu malam lusa lalu.

Dengan demikian, bintang Portugal Cristiano Ronaldo menjadi satu-satunya yang absen dari pemusatan latihan Al-Nassr hingga saat ini, kendati keikutsertaannya bersama timnas Portugal di ajang Piala Dunia 2026 telah berakhir pada 6 Juli lalu.

Ronaldo diperkirakan akan menyusul ke pemusatan latihan Al-Nassr dalam beberapa jam terakhir, guna mengejar tahap akhir persiapan menghadapi musim baru.

Perlu diketahui bahwa Al-Nassr akan memulai musim baru sekitar dua pekan lagi, tepatnya pada 15 Agustus mendatang, saat menghadapi Al-Fateh pada pekan pertama Liga Roshn.

"Al-Alami" berupaya mempertahankan gelar yang mereka raih pada musim lalu, setelah absen selama tujuh tahun penuh, di samping meraih gelar Liga Champions Asia Elite untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.