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Pelatih kepala timnas Skotlandia Sebastien Pocognoli mengonfirmasi bahwa timnya tengah mengintensifkan upaya untuk membujuk bintang Tottenham Hotspur Archie Gray dan gelandang Everton Hayden Hackney agar beralih membela Skotlandia. Meski keduanya lahir di Inggris dan pernah membela timnas Inggris di level junior, mereka memenuhi syarat untuk membela Skotlandia melalui garis keturunan keluarga.

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Skotlandia incar dua pemain Premier League

Pocognoli telah menghubungi dua pemain Premier League untuk membujuk mereka membela Skotlandia di level internasional, sementara winger Newcastle United Harvey Barnes juga masih masuk radar Asosiasi Sepak Bola Skotlandia meski sebelumnya tampak menutup kemungkinan berganti tim nasional.

Gray, yang berusia 20 tahun, telah bermain untuk setiap kelompok usia timnas Inggris di bawah level senior, meski ia merupakan putra mantan striker Skotlandia Andy dan memiliki hubungan keluarga dengan legenda Leeds United Frank dan Eddie Gray, yang pernah membela tim nasional. Sementara itu, mantan gelandang Middlesbrough Hackney pernah membela Skotlandia U-21 sebelum beralih ke Inggris U-21.

Pelatih asal Belgia pastikan telah menjalin kontak langsung

Setelah menggantikan Steve Clarke sebagai pelatih pada Agustus, Pocognoli mengungkapkan upayanya yang proaktif untuk merekrut pemain: "Saya sedang mengurus semuanya. Kami tahu pemain mana saja yang memenuhi syarat untuk suatu hari membela negara ini. Keputusan itu tidak bisa datang dari saya, melainkan harus datang dari mereka dengan menunjukkan bahwa suatu hari nanti mereka mungkin akan membela negara ini. Kita lihat saja nanti."

Ketika ditanya apakah ia telah berbicara dengan para pemain berkewarganegaraan ganda yang menjadi incaran, ia menjelaskan: "Ya, saya telah menjalin kontak langsung maupun tidak langsung. Kalau saya menghubungi mereka secara langsung, itu karena saya merasa pendekatan awalnya positif. Saya sudah melakukannya dengan banyak pemain. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa mereka bergabung.

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"Dengan Barnes, situasinya berbeda. Sebelum pemusatan latihan pertama saya, saya sudah tahu situasinya berbeda. Dua pemain lainnya [Gray dan Hackney] masih muda. Prosesnya masih panjang. Namun, jika Anda menunggu terlalu lama, momennya mungkin tidak lagi tepat. Kita lihat saja dalam setahun ke depan."

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Performa di lapangan tetap menjadi daya tarik utama

Menegaskan bahwa skuadnya saat ini tetap menjadi prioritas, sang pelatih melanjutkan: "Saat ini, kami memiliki pemain dalam skuad yang tampil baik. Mereka (para pemain saat ini) akan selalu menjadi prioritas. Sebab, kami telah membangun sesuatu dan menghabiskan waktu bersama mereka yang ada di sini sekarang. Namun, kami terus mengupayakannya. Kami selalu proaktif dalam semua situasi seperti ini.

"Yang sangat menarik dari kedua nama itu adalah mereka pemain muda. Itu menarik. Kami harus mencermati dan menangani situasinya."

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Menjelaskan bagaimana hasil di lapangan dan lingkungan yang profesional dapat membantu menarik keduanya ke Skotlandia, ia menambahkan: "Cara terbaik untuk meyakinkan pemain adalah dengan menampilkan sepak bola yang bagus, menunjukkan bahwa mereka bisa datang kepada kami, menikmatinya, dan meraih kesuksesan.

"Ketika meninggalkan klub papan atas, mereka harus merasa bahwa mereka tiba di tempat dengan kondisi dan lingkungan kelas atas. Itulah promosi terbaik yang bisa kami tawarkan, yakni menampilkan sepak bola yang bagus."

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Kemenangan penting menguatkan era kepelatihan baru

Setelah Clarke membawa Skotlandia ke tiga turnamen besar yang semuanya berakhir dengan tersingkir di fase grup, penggantinya yang berasal dari Belgia ditugaskan membawa negara itu ke babak gugur. Pocognoli sempat mengawali masa kepelatihannya dengan kurang meyakinkan, hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam empat pertandingan pada Oktober. Namun, kemenangan 2-1 atas Makedonia Utara memperkuat posisinya.

Ia kini akan berupaya melanjutkan kemenangan itu saat menghadapi Swiss untuk membangun momentum lebih lanjut dan menarik pemain berkewarganegaraan ganda yang menjadi incaran.