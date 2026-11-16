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Malam bersejarah Andy Robertson berakhir pahit ketika Swiss menghajar Skotlandia 4-0 di St Gallen. Bek sayap itu melampaui Sir Kenny Dalglish lewat penampilannya yang ke-103, tetapi gol bunuh diri Lewis Ferguson dan tiga gol lain dari Swiss mengakhiri harapan Skotlandia mencapai play-off Nations League serta menambah tekanan terhadap pelatih kepala Sebastien Pocognoli.

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Gol bunuh diri Ferguson awali petaka Skotlandia

Robertson menjadi pemain dengan penampilan terbanyak untuk Skotlandia saat tampil sejak awal dalam laga terakhir Grup B1 Nations League pada Senin malam, tetapi nyaris tak ada hal lain yang bisa dirayakan. Skotlandia bermain nyaman menghadapi tim Swiss yang banyak melakukan perubahan, dengan John McGinn melepaskan tendangan yang melambung pada menit ke-17. Namun, pada menit ke-22, Ferguson menjulurkan kakinya dan membelokkan bola ke gawang sendiri.

Aaron Hickey nyaris menyamakan kedudukan dua menit kemudian ketika sundulannya menyambut umpan silang Robertson meleset tipis dari tiang gawang. Namun, laga bek sayap itu berakhir pada menit ke-36 setelah ia mengalami masalah pada otot paha belakang.

Swiss menggila selepas jeda

Adrian Bajrami menyia-nyiakan peluang emas dengan sundulan yang melenceng jauh sebelum turun minum, lalu Skotlandia mendapat hukuman tak lama setelah laga dimulai kembali. Dua menit memasuki babak kedua, Samuel Ballet bertukar umpan dengan Remo Freuler sebelum tendangannya disontek masuk oleh Winsley Boteli. Empat menit kemudian, Boteli menjadi pemberi umpan bagi Alvyn Sanches, yang melepaskan tembakan melewati Angus Gunn untuk mengubah skor menjadi 3-0.

Gunn menggagalkan peluang Ballet mencetak gol keempat bagi Swiss, sementara tembakan keras Scott McTominay menyambut umpan silang Kieran Tierney melambung. Tembakan pemain pengganti Zeki Amdouni yang berbelok setelah mengenai Luke Graham kemudian melengkapi kemenangan telak itu pada menit ke-89.

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Skotlandia gagal ke play-off, tekanan terhadap Pocognoli meningkat

Kekalahan itu membuat Skotlandia menempati peringkat ketiga grup di belakang Swiss dan Slovenia, dengan tujuh poin dari kemungkinan 18. Artinya, mereka gagal mencapai play-off promosi dan akan tetap berada di Liga B pada edisi Nations League berikutnya. Mereka juga kehilangan peluang mendapat posisi unggulan yang lebih menguntungkan dalam undian kualifikasi Euro 2028 bulan depan.

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Ini menjadi awal yang sulit bagi Pocognoli, yang menggantikan Steve Clarke. Pelatih asal Belgia itu hanya memenangi dua dari enam pertandingan sejak menjabat, dan kedua kemenangan tersebut diraih atas tim juru kunci Makedonia Utara.

Apa selanjutnya bagi Skotlandia?

Setidaknya Kristi Montgomery menjalani debut ketika menggantikan Ferguson saat pertandingan tersisa lima menit.

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Pocognoli kini harus menemukan jawaban sebelum undian bulan depan menentukan jalan Skotlandia menuju Euro 2028, sementara Robertson kembali ke Tottenham sebagai pemegang rekor baru penampilan untuk negaranya.