Skotlandia akan memperkenalkan mantan bek Eredivisie sebagai pelatih tim nasional yang baru

Sébastien Pocognoli berada di ambang menjadi pelatih tim nasional Skotlandia yang baru. Menurut The Herald, tinggal menunggu waktu sebelum mantan bek AZ itu diperkenalkan.

Asosiasi Sepak Bola Skotlandia (SFA) sudah cukup lama mencari pengganti Steve Clark, yang pada akhir Juni, saat Piala Dunia, mengumumkan berhenti sebagai pelatih tim nasional. The Tartan Army memulai Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Haiti, setelah itu Maroko (0-1) dan Brasil (0-3) terbukti terlalu kuat.

Skotlandia bergantung pada hasil pertandingan lain untuk lolos ke babak berikutnya dan pada akhirnya harus pulang berdasarkan selisih gol, setelah Kroasia menaklukkan Ghana (2-1). Media Skotlandia menyalahkan Clarke atas permainan dan hasil minim melawan Haiti, yang menurut mereka menjadi dasar dari tersingkirnya tim.

Dengan demikian, petualangan sukses Clarke bersama Skotlandia berakhir setelah tujuh tahun dan federasi harus mencari pengganti, yang kini berada di ambang diperkenalkan dalam sosok Pocognoli. Mantan bek kiri itu, yang bermain untuk AZ antara 2007 dan 2010, dengan cepat menanjak sebagai pelatih setelah kariernya sebagai pemain berakhir.

Pocognoli yang berusia 39 tahun memulai karier kepelatihannya di tim U-21 Union Sint-Gillis, lalu setelah sempat menangani KRC Genk U-18 pada 2023 menjadi pelatih tim nasional Belgia U-18. Pada 2024, ia kembali ke Union, kali ini sebagai pelatih kepala. Pada musim pertamanya, Pocognoli membawa klub asal Brussel itu meraih gelar liga pertama mereka dalam sembilan puluh tahun. Piala Super juga berhasil dimenangi.

Performanya juga tidak luput dari perhatian di luar negeri. AS Monaco mencari pengganti Adi Hütter dan pada Oktober tahun lalu menunjuk Pocognoli, yang agak mengecewakan dengan finis di posisi ketujuh Ligue 1. Karena itu, Monaco musim ini hanya bermain di Conference League.

Monaco kemudian mengambil keputusan dan memecat Pocognoli pada 1 Juni. Setelah sekitar 2,5 bulan tanpa pekerjaan, kini ia berada di ambang diperkenalkan oleh SFA. Pada awal musim panas ini, Pocognoli juga sempat nyaris pindah ke Skotlandia. Namun, Hearts pada akhirnya memilih kompatriot Pocognoli, Wouter Vrancken.

"Setelah pencarian yang dipimpin direktur umum Ian Maxwell dan Craig Mulholland (direktur sepak bola elite, red.), Pocognoli kini berada di posisi terdepan", tegas The Herald. Skotlandia akan kembali beraksi pada akhir September/awal Oktober. Saat itu, pertandingan Nations League melawan secara berurutan Slovenia, Swiss, Makedonia Utara, dan kembali Slovenia sudah menanti.