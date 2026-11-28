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Bintang Barcelona, Dani Olmo, kini memiliki jalan terbuka untuk tampil sebagai starter dalam laga melawan Deportivo La Coruna dan Atletico Madrid setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen selama sebulan.

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Menurut harian Sport, skorsing dua pertandingan yang dijatuhkan kepada Fermin Lopez menempatkan Olmo sebagai kandidat terdepan untuk mengisi posisi playmaker.

Absennya Fermin Lopez merupakan pukulan berarti bagi pelatih Hans Flick, mengingat performa apik yang ditunjukkan sang pemain dalam beberapa pekan terakhir. Namun, situasi ini datang pada saat yang tepat bagi Olmo, yang baru saja pulih dari masalah fisiknya.

Dari Cedera Menuju Peluang Baru

Situasi berubah drastis hanya dalam waktu satu bulan. Olmo mengalami cedera pada 20 Oktober lalu saat menghadapi Paris Saint-Germain, ketika ia sedang menjalani salah satu periode terbaiknya musim ini.

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Masalah pada otot adduktor kirinya memaksa Olmo meninggalkan lapangan sebelum laga berjalan setengah jam. Pertandingan tersebut merupakan penampilan ke-100 Olmo bersama Barcelona, dan Fermin masuk menggantikannya di Parc des Princes.

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Hingga saat itu, Olmo selalu tampil dalam 12 pertandingan resmi yang dijalani Barcelona musim ini, dengan mencetak satu gol dan memberikan empat assist.

Cedera tersebut menghentikan rangkaian penampilan beruntun yang membuat Olmo memainkan 44 pertandingan berturut-turut bersama tim Catalan sepanjang 2026, sekaligus membuka jalan bagi Fermin Lopez untuk mengukuhkan diri di posisi playmaker.

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Fermin Lopez tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Berkat sembilan gol dan tujuh assist dalam 17 pertandingan, ia menjadi salah satu pemain Barcelona paling berpengaruh di bawah asuhan Flick.

Dua golnya ke gawang Atletico Madrid di Metropolitano, serta golnya dalam laga comeback melawan Villarreal, menjadi contoh terbaru dari performa gemilang yang sedang ia tunjukkan.

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Saatnya Dani Olmo

Namun, laga melawan Villarreal kembali mengubah keadaan. Olmo kembali merumput pada menit ke-68 sebagai pengganti Fermin Lopez, yang beberapa menit sebelumnya mencetak gol penyeimbang.

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Olmo meninggalkan kesan positif dalam comeback-nya, dengan menampilkan beberapa sentuhan teknik apik dan melepaskan tembakan keras yang memaksa kiper Gulacsi melakukan penyelamatan.

Namun, tak ada yang menyangka bahwa Fermin Lopez akan diusir keluar hanya enam menit kemudian saat sedang duduk di bangku cadangan, akibat protesnya kepada wasit keempat. Insiden itu kini membuatnya harus absen dalam dua pertandingan liga.

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Skorsing ini juga datang ketika Olmo mulai mendapatkan kembali ritme pertandingan yang dibutuhkan untuk kembali bersaing memperebutkan tempat di susunan pemain inti.

Setelah bermain beberapa menit melawan Villarreal, Flick kembali memberinya kesempatan bermain pada Rabu lalu, saat Barcelona menghadapi Sabah di Baku. Olmo memainkan seluruh babak kedua dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk tim Catalan.

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Pelatih asal Jerman itu memasukkannya pada awal babak kedua menggantikan Pedri, dan Olmo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menambah 45 menit bermain.

Meski bermain di posisi yang lebih dalam dari biasanya, ia kembali memperlihatkan sebagian kemampuan tekniknya dan terlibat dalam sejumlah serangan.

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Salah satu aksi terbaiknya adalah umpan kepada Karim Adeyemi, yang berujung pada tembakan yang membentur mistar gawang.

Absennya Fermin Lopez memang merupakan pukulan bagi Flick, tetapi pada saat yang sama memberi Olmo kesempatan untuk merebut kembali posisi yang ia tempati sebelum cedera.

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Pada bulan-bulan awal musim, pelatih asal Jerman itu berhasil menemukan sistem rotasi yang efektif di antara kedua pemain, dengan bergantian menurunkan mereka sebagai starter dan memanfaatkan karakteristik berbeda dari masing-masing pemain demi menjaga daya gedor lini serang.

Kini, dengan Lopez menjalani skorsing dan Olmo telah mendapatkan menit bermain melawan Villarreal dan Sabah, Dani Olmo menjadi kandidat terkuat untuk mengisi posisi playmaker dalam dua pertandingan LaLiga berikutnya.

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Sebulan setelah terpaksa menyerahkan tempatnya kepada Fermin Lopez akibat cedera, Olmo kini memiliki kesempatan untuk merebut kembali posisi tersebut.