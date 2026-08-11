Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" menutup babak buntut insiden Safan Al-Saghir, pelatih penjaga gawang timnas Mesir, dalam pertandingan Mesir melawan Argentina di Piala Dunia 2026, setelah memutuskan untuk melarangnya tampil selama dua pertandingan disertai denda finansial yang besar, terkait protesnya atas keputusan wasit selama pertandingan berlangsung.

Situs "Yalla Kora" Mesir mengutip seorang sumber di dalam Federasi Sepak Bola Mesir yang menyatakan bahwa "hukuman yang dijatuhkan FIFA terhadap Safan Al-Saghir mencakup larangan tampil selama dua pertandingan, di samping denda finansial senilai 47 ribu dolar, terkait peristiwa yang terjadi dalam pertandingan Mesir melawan Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia".

Safan Al-Saghir sempat diusir keluar lapangan selama pertandingan, setelah ia memprotes secara keras keputusan wasit laga tersebut, dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit yang besar, dan berakhir dengan tersingkirnya timnas Mesir dari turnamen usai kekalahan mereka dari timnas Argentina dengan skor (2-3).