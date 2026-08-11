Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Skorsing dan Denda Besar, FIFA Hukum Pelatih Mesir karena Laga Argentina

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Argentina
Mesir
AS

Apakah dia layak?

Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" menutup babak buntut insiden Safan Al-Saghir, pelatih penjaga gawang timnas Mesir, dalam pertandingan Mesir melawan Argentina di Piala Dunia 2026, setelah memutuskan untuk melarangnya tampil selama dua pertandingan disertai denda finansial yang besar, terkait protesnya atas keputusan wasit selama pertandingan berlangsung.

Situs "Yalla Kora" Mesir mengutip seorang sumber di dalam Federasi Sepak Bola Mesir yang menyatakan bahwa "hukuman yang dijatuhkan FIFA terhadap Safan Al-Saghir mencakup larangan tampil selama dua pertandingan, di samping denda finansial senilai 47 ribu dolar, terkait peristiwa yang terjadi dalam pertandingan Mesir melawan Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia".

Safan Al-Saghir sempat diusir keluar lapangan selama pertandingan, setelah ia memprotes secara keras keputusan wasit laga tersebut, dalam pertandingan yang diwarnai kontroversi wasit yang besar, dan berakhir dengan tersingkirnya timnas Mesir dari turnamen usai kekalahan mereka dari timnas Argentina dengan skor (2-3).

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google