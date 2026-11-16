Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kiper Manchester United Senne Lammens mengungkapkan kegembiraannya setelah menggagalkan penalti Francesco Pio Esposito pada menit-menit akhir untuk memastikan kemenangan Belgia 4-1 atas Italia di Brussels. Kemenangan setelah tertinggal itu membawa tim asuhan Mark van Bommel lolos ke perempat-final Nations League sebagai runner-up Grup A1, sekaligus menyingkirkan Italia yang bertandang.

Iklan

Kiper lengkapi kebangkitan dominan di Brussel

Lammens mempertahankan keunggulan tiga gol tim asuhan Van Bommel dengan menjatuhkan diri ke kanan bawah untuk menepis penalti Pio Esposito pada menit-menit akhir. Laga itu menjadi penampilan kedelapan sang kiper di level senior sejak debutnya dalam kemenangan telak 7-0 atas Liechtenstein pada kualifikasi Piala Dunia November lalu, sekaligus penampilan kelimanya di Liga A pada 2026. Kemenangan itu membawa Belgia ke babak delapan besar di belakang juara Grup A1 Prancis, yang mengalahkan Turki 2-1.

Kiper puji respons tenang Belgia

Setelah Lammens menepis upaya Niccolo Pisilli pada menit ketujuh menyusul umpan silang Riccardo Calafiori, Esposito membawa Italia unggul pada menit ke-11 lewat gol kesepuluhnya dalam 15 penampilan bersama tim nasional. Namun, bek Brighton Maxim De Cuyper segera menyamakan kedudukan dari jarak 5,5 meter sebelum Nathan Ngoy mencetak gol pertamanya untuk tim nasional pada menit ke-21 dengan memanfaatkan bola muntah. Lima menit kemudian, Jeremy Doku menerima umpan Kevin De Bruyne dan melewati beberapa bek sebelum menceploskan bola melewati rekan setimnya di Manchester City, Gianluigi Donnarumma.

Berbicara kepada VTM setelah pertandingan, Lammens memuji ketenangan timnya: "Menyelamatkan penalti selalu menyenangkan, bahkan ketika skor sudah 4-1. Skor itu terlihat lebih baik daripada 4-2. Mereka memulai dengan kuat, menekan dengan baik dan mencetak gol, tetapi kami tidak panik. Kami tahu kualitas kami, mencetak tiga gol dan menciptakan lebih banyak lagi peluang, sehingga pada akhirnya meraih hasil yang luar biasa."

Serangan balik tuan rumah kewalahan tim tamu yang mulai kelelahan

Donnarumma dua kali menggagalkan upaya De Bruyne dari jarak dekat. Tembakan pengatur serangan Belgia itu juga melebar setelah menerima umpan Youri Tielemans, sementara sundulan Charles De Ketelaere membentur rangka gawang. Dengan 10 menit tersisa, Belgia melancarkan serangan balik lewat Doku dan De Bruyne untuk memberi peluang kepada pemain sayap AC Milan Diego Moreira mencetak gol pertamanya bagi tim nasional, sebelum Lammens menepis penalti Esposito. Meski mengalahkan Prancis 3-1 tiga hari sebelumnya, Italia asuhan Roberto Mancini finis ketiga, tetapi tetap terhindar dari degradasi otomatis.

Iklan Iklan

Lawatan ke Anfield menanti sang kiper

Belgia dapat menatap perempat-final Nations League pada Maret, tetapi Lammens kini harus segera mengalihkan fokusnya ke persaingan menghindari degradasi dari Premier League bersama Manchester United. Manchester United berada di peringkat ke-18 klasemen menjelang lawatan berat ke markas rivalnya, Liverpool, di Anfield akhir pekan ini. Laga itu juga akan menjadi pertandingan pertama manajer baru United, Mauricio Pochettino, sejak ditunjuk.