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Timnas Prancis memasuki laga melawan Italia, yang dijadwalkan berlangsung besok Kamis malam di Kota Milan, dengan lebih dari satu tujuan. Pentingnya duel puncak yang dinanti-nanti ini tidak hanya terbatas pada persaingan antara dua pemuncak Grup Satu di UEFA Nations League, melainkan juga meluas hingga penentuan lolos ke babak perempat final, sekaligus peluang mengakhiri fase grup di puncak klasemen sebelum laga pamungkas.

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Timnas Prancis, yang dikomandoi Zinedine Zidane, memiliki keunggulan jelas dalam perhitungan grup, setelah mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan, berbanding 7 poin milik Italia, dan 6 poin milik Belgia, sementara timnas Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.

Pertemuan leg pertama antara Prancis dan Italia sebelumnya berakhir imbang 1-1, dalam laga yang menyaksikan kesalahan dari Lucas Da Cunha yang menyebabkan gol penyama kedudukan Italia, namun timnas Prancis memasuki laga Kamis dengan menetapkan tujuan utama mengamankan tiket ke babak perempat final, sebelum memikirkan menyegel posisi puncak.

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 France FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 M S M M 2 Italy ITA 4 2 1 1 8 5 +3 7 M S M K 3 Belgium BEL 4 2 0 2 6 5 +1 6 K M K M 4 Turkiye TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 K K K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Hasil Imbang Cukup bagi Prancis untuk Lolos

Timnas Prancis memegang nasibnya sendiri, karena hasil imbang melawan Italia sudah cukup untuk memastikan menyudahi grup di posisi pertama atau kedua, dan dengan demikian lolos ke perempat final UEFA Nations League, tanpa perlu menunggu hasil putaran terakhir, menurut laporan jaringan RMC Prancis.

Hal ini terjadi di tengah persaingan langsung antara Italia dan Belgia memperebutkan tiket kedua, karena kedua tim akan saling berhadapan pada hari Minggu mendatang di Brussel, sehingga membuat Prancis cukup meraih satu poin dari Stadion San Siro untuk menghindari masuk ke dalam perhitungan rumit terkait kelolosan.

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Bagaimana Zidane Menyegel Puncak Grup?

Ambisi timnas Prancis tidak berhenti pada memastikan kelolosan, karena mereka bisa menyegel posisi pertama lebih awal pada laga melawan Italia, melalui raihan kemenangan di Stadion San Siro.

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Kemenangan akan memberi Prancis puncak grup secara resmi, tanpa kemungkinan bagi pesaing mana pun untuk menyusul mereka secara perhitungan, hal yang mungkin memungkinkan Zidane melakukan perubahan pada susunan pemainnya dan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda pada laga terakhir melawan Turki, yang dijadwalkan tiga hari kemudian di Bordeaux.

Namun yang mengejutkan, hasil imbang pun bisa cukup untuk menyudahi fase grup dengan Prancis di puncak, dengan syarat mencetak minimal dua gol dan tidak kalah, sesuai aturan turnamen yang mengandalkan pertemuan langsung ketika poin tim imbang.

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Skenario Kelolosan dan Puncak Grup Prancis

- Imbang melawan Italia: menjamin Prancis lolos ke perempat final, dengan menyegel puncak jika mencetak minimal dua gol.

- Menang atas Italia: memberi Prancis tiket ke perempat final dan menyegel puncak grup bagi mereka secara resmi.

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- Kalah dari Italia: tidak berarti Prancis tersingkir dari perburuan kelolosan atau kehilangan peluang puncak, karena mereka masih memiliki satu laga terakhir melawan Turki untuk menentukan posisinya.

Jika timnas Prancis mengalami kekalahan di Milan, mereka akan mendapat kesempatan kedua saat menjamu Turki pada hari Minggu, karena kemenangan atas timnas Turki menjamin kelolosan ke perempat final, sekaligus memberi mereka puncak grup jika Italia tersandung melawan Belgia dengan hasil imbang atau kekalahan.

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Dengan demikian, Zidane memasuki laga melawan Italia dalam posisi yang relatif nyaman dari sisi perhitungan, namun ia memiliki peluang untuk menyelesaikan tugas lebih awal, dan menghindari penantian hingga putaran terakhir untuk menyegel kelolosan dan puncak klasemen.