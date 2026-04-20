Skenario yang gila: Klub KKD diuntungkan dengan sengaja kalah pada hari pertandingan terakhir

Skenario yang tak terduga mulai terlihat di Divisi Keuken Kampioen. FC Den Bosch memiliki kepentingan untuk sengaja kalah pada hari pertandingan terakhir. Berkat hasil imbang 1-1 melawan Jong FC Utrecht pada Senin malam, tim asal Brabant ini secara definitif menempati posisi kesembilan di Divisi Keuken Kampioen. Hal ini menciptakan skenario yang aneh menjelang pertandingan terakhir melawan ADO Den Haag.

Tim asal Den Bosch ini tidak bisa lagi naik atau turun di klasemen dan sepenuhnya bergantung pada hasil pertandingan lain. Anehnya, kekalahan melawan ADO Den Haag justru bisa menguntungkan Den Bosch.

Alasannya terletak pada perebutan gelar juara periode keempat. Jika bukan Vitesse, melainkan ADO Den Haag, Willem II, atau Almere City yang finis di dua besar, tiket play-off terakhir akan berpindah ke klasemen reguler. Dalam hal itu, tim peringkat kesembilan: FC Den Bosch, akan diuntungkan.

Artinya, secara konkret, kemenangan ADO Den Haag akan menguntungkan Den Bosch. ADO sudah dipastikan promosi sebagai juara dan tidak lagi memiliki kepentingan dalam memperebutkan gelar tambahan. Willem II dan Almere City sudah pasti lolos ke play-off.

Jika ADO memenangkan pertandingan melawan Den Bosch, tim asal Den Haag itu pasti akan finis di atas Vitesse. Tim asal Arnhem itu akan menjadi korban dan kehilangan tiket play-off demi FC Den Bosch.

KNVB merespons dengan hati-hati terhadap situasi yang terjadi. “Kami mengharapkan bahwa setiap tim yang berpartisipasi dalam pertandingan ingin memenangkan pertandingan tersebut,” bunyi pernyataan tersebut. Asosiasi tidak ingin memberikan pernyataan lebih lanjut.

Pada hari Senin, FC Den Bosch tampaknya akan mengalahkan Jong FC Utrecht setelah gol yang dicetak oleh Thijs van Leeuwen. Namun, 15 menit sebelum pertandingan berakhir, Rafik El Arguioui menyamakan kedudukan, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1.