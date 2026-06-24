Skenario yang gila... Apakah Spanyol akan menggunakan aturan langka untuk menghindari Argentina?

Tim nasional Spanyol dan Cape Verde mungkin harus mengacu pada kriteria fair play untuk menentukan pemuncak Grup 8, dalam skenario luar biasa yang mungkin terjadi seiring berakhirnya pertandingan putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol akan menjalani pertandingan terakhirnya melawan Uruguay pada Sabtu dini hari, sementara Timnas Cape Verde akan berhadapan dengan Arab Saudi pada waktu yang sama, di tengah antisipasi besar terhadap hasil akhir di grup tersebut.

Timnas Spanyol memimpin grup setelah putaran kedua dengan raihan 4 poin, sementara Timnas Uruguay berada di posisi kedua dengan 2 poin, diikuti oleh Cape Verde dengan raihan yang sama, sedangkan perwakilan Arab Saudi berada di posisi terbawah dengan hanya 1 poin.

Kemenangan akan memastikan Spanyol lolos ke babak 32 besar sebagai pemuncak grup, sementara hasil imbang melawan Uruguay tetap memberikan peluang besar bagi “La Roja” untuk mengakhiri babak penyisihan grup di posisi pertama. Namun, ada kemungkinan yang dapat mendorong Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk menggunakan kriteria fair play guna menentukan pemuncak grup.

Menurut surat kabar “Marca”, skenario ini terjadi jika Spanyol bermain imbang 2-2 melawan Uruguay, sementara Cape Verde mengalahkan Arab Saudi dengan skor 4-0.

Jika itu terjadi, kedua tim (Spanyol dan Cape Verde) akan memiliki poin yang sama dalam semua kriteria utama, setelah pertandingan head-to-head di antara keduanya berakhir imbang tanpa gol. Selain itu, jumlah gol yang dicetak dan kebobolan selama babak penyisihan grup juga akan sama, yaitu masing-masing 6 gol dan 2 gol kebobolan.

Simak 8 kriteria untuk memecahkan seri poin sesuai peraturan “FIFA”

Jika terjadi kesetaraan poin yang sempurna, maka akan diterapkan kriteria fair play, yang didasarkan pada jumlah kartu kuning dan merah yang diterima masing-masing tim selama turnamen.

Saat ini, keunggulan dalam hal ini tampaknya berada di pihak tim nasional Spanyol, yang hanya menerima satu kartu kuning yang diterima oleh Pedri selama dua putaran pertama, sementara tim nasional Cape Verde menerima 3 kartu kuning, yaitu dua kartu untuk Lúcio Cabral dalam dua pertandingan berbeda, ditambah satu kartu lagi untuk Deni Borges.

Peraturan FIFA menetapkan penghitungan poin negatif dalam catatan fair play, yaitu pengurangan satu poin untuk setiap kartu kuning, tiga poin untuk pengusiran akibat dua peringatan, empat poin untuk pengusiran langsung, dan lima poin jika seorang pemain menerima kartu kuning diikuti langsung oleh kartu merah.

Dengan demikian, disiplin bisa menjadi faktor penentu dalam menentukan pemuncak grup, jika putaran terakhir berakhir dengan hasil imbang sempurna antara Spanyol dan Cape Verde, dalam salah satu skenario paling langka dalam sejarah Piala Dunia.

Perlu dicatat bahwa pemuncak Grup 8 akan menghadapi runner-up Grup 10 (baik Aljazair maupun Austria) di babak 32 besar, sementara tim yang menempati posisi kedua akan bertanding melawan Argentina, yang telah memastikan posisi teratas di Grup 10.