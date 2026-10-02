Timnas Prancis bermain imbang 1-1 melawan tamunya, Italia, di Stadion "de France", pada hari Jumat ini, dalam laga pekan ketiga babak fase grup UEFA Nations League.

Menurut jaringan statistik "Opta", Prancis gagal menang setelah membuka keunggulan, untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi sejak September 2024, saat mereka kalah dari Italia sendiri (1-3), meskipun unggul lebih dulu lewat gol Bradley Barcola hanya dalam 13 detik.

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Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki awal babak kedua, Michael Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-55, dari tendangan bebas yang dimainkan secara pendek oleh Rayan Cherki kepadanya, lalu ia melepaskan tembakan dengan kaki kiri yang membentur mistar dan masuk ke gawang.

Namun balasan Italia datang 13 menit kemudian, ketika Bastoni memanfaatkan kesalahan fatal dari Lucas Da Cunha, yang gagal menguasai umpan dari Rabiot, sehingga bek Azzurri itu merebut bola di area depan, lalu melaju ke arah gawang dan menjebol jala kiper Mike Maignan.

Bastoni pun menambah koleksinya menjadi dua gol di edisi UEFA Nations League ini, setelah mencetak gol pembuka keunggulan melawan Turki beberapa hari lalu, saat Italia menang (4-1).

Dengan hasil imbang ini, poin Prancis bertambah menjadi 7 poin di puncak Grup Satu, mengungguli Belgia yang menjadi runner-up dengan 6 poin, dan Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sementara Turki berada di dasar klasemen tanpa poin.