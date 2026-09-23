Timnas Irak membuka pesta gol turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah baru 6 menit berjalan pada laga pertama turnamen melawan timnas Oman.

Timnas Irak bertemu dengan Oman, pada hari Rabu ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, dalam laga perdana babak grup Piala Teluk Arab.

Baru 6 menit setelah laga dimulai, Mohammed Qasim mencetak gol pertama untuk timnas Irak, setelah menerima bola di dalam kotak penalti dan menempatkannya ke dalam gawang dengan kaki kirinya lewat tendangan keras.

Gol tersebut menjadi yang pertama pada edisi ke-27 turnamen Teluk ini, dan menjadi gol ketiga bagi Mohammed Qasim bersama timnas Irak, meski ia baru menjalani laga ke-24 bersama timnas, menurut situs "Transfermarkt".

Uniknya, dua gol pertama Qasim bersama timnas Irak juga merupakan gol pembuka di Piala Teluk Arab, tepatnya 7 tahun lalu, pada edisi 2019.

Qasim mencetak kedua gol tersebut dalam satu pertandingan, yang juga merupakan laga pertama pada turnamen Khaleeji 24, sehingga membawa Irak meraih kemenangan atas Qatar dengan skor 2-1.

Setelah itu, pemain berusia 29 tahun tersebut absen pada edisi Khaleeji 25 dan 26, sebelum kembali tampil pada edisi kali ini, dan kembali mencetak gol pertama Irak sekaligus gol pertama turnamen secara keseluruhan.