Bahwa tubuh akan menuntut apa yang dibutuhkannya baru-baru ini dirasakan sendiri oleh Vincent Kompany. Pelatih Bayern Munich itu terserang "virus yang cukup ganas" pekan lalu. Ia "tentu saja tidak mendengarkan tubuh saya, sampai akhirnya tubuh saya berkata: 'Sudahlah, berhenti dulu!'" Akibatnya, Kompany lebih banyak duduk saat mendampingi Bayern menang 6-1 atas RB Leipzig karena ia terlalu lemah untuk melakukan hal lain. Hari-hari berikutnya hingga hasil imbang 2-2 melawan FC Arsenal ia habiskan di rumah.

Lalu, bagaimana dengan Luis Diaz? Tubuhnya tampaknya juga sudah memberi peringatan saat Bayern menang 6-1 atas Leipzig, ketika sang penyerang menjadi pemain paling menonjol di lapangan dengan tiga gol, satu assist langsung, dan satu kontribusi dalam proses terciptanya gol.

Diaz sebenarnya seharusnya diganti karena masalah otot. Namun, ia tetap berada di lapangan karena Bayern sudah menggunakan seluruh jatah pergantiannya. "Kami sedikit khawatir ada sesuatu yang terjadi. Sebenarnya kami beruntung dia bisa berlatih pada Selasa, meski tidak 100 persen", kata Kompany pada Rabu sebelum laga melawan Arsenal.

Berapa Lama Luis Diaz Akan Absen Membela Bayern?

Meski begitu, Diaz masuk pada menit ke-68 ketika Bayern unggul 2-1. Ia langsung mendapat peluang bagus yang digagalkan David Raya, tetapi setelah itu hanya sekali lagi menyentuh bola. Pada menit ke-90, ia terjatuh ke rumput dengan wajah menahan sakit seusai berlari cepat. Robekan berkas otot, cedera yang sangat sering terjadi akibat beban fisik berlebihan. Sudahlah, berhenti dulu!

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Sebelum melanjutkan, mari kita rangkum sekali lagi: Diaz seharusnya diganti saat melawan Leipzig karena ada kekhawatiran sesuatu bisa terjadi, tetapi ia terpaksa bermain sampai akhir. Lalu, ia sebenarnya tidak seharusnya bermain melawan Arsenal karena tidak bisa berlatih dengan baik, tetapi tetap diturunkan dan mengalami cedera yang cukup serius.

Diaz kini diperkirakan absen membela Bayern selama empat hingga enam pekan. Selama empat hingga enam pekan itu, hingga jeda internasional yang dimulai pada 9 November, Bayern hanya akan menjalani pekan-pekan dengan pertandingan tengah pekan. Jadwal tersebut antara lain mencakup laga-laga penting Bundesliga melawan SC Freiburg dan Borussia Dortmund, pertandingan piala melawan Magdeburg, serta laga Liga Champions kontra Atletico Madrid.

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Mengapa Bayern Tidak Merekrut Pelapis Luis Diaz?

Para penanggung jawab penyusunan skuad sang pemegang rekor gelar juara sebenarnya telah mempertimbangkan secara serius pada musim panas lalu untuk merekrut alternatif bagi pemain Kolombia yang pada dasarnya nyaris tak pernah cedera itu. Mereka bahkan telah menetapkan Antony Gordon, pemain sayap kiri serbabisa, sebagai target utama pada bursa transfer. Namun, pemain Inggris itu akhirnya pindah dari Newcastle United ke FC Barcelona dengan biaya transfer 80 juta euro. "Pada titik tertentu, harganya terlalu mahal," kata direktur olahraga Max Eberl menjelaskan keputusan mundur dari persaingan transfer tersebut.

Sebagai gantinya, Bayern akhirnya merekrut Ismael Saibari. Kekuatan utamanya ada di posisi-posisi sentral dalam lini serang, tetapi pada dasarnya ia juga bisa dimainkan di berbagai posisi seperti Gordon. Peran sebagai pelapis Diaz kemudian dijanjikan kepada pemain sayap kiri berusia 20 tahun, Arijon Ibrahimovic. Setelah masa peminjaman yang sukses di Heidenheim, ia direncanakan menjadi pemain rotasi di Bayern, tetapi akhirnya tetap dipinjamkan ke FC Augsburg pada saat-saat terakhir.

Keputusan itu kala itu tidak hanya mengejutkan Ibrahimovic dan agennya, Roman Rummenigge, tetapi juga Luis Diaz. "Tentu saja saya selalu ingin bermain. Namun, jika ada seseorang yang bisa membantu di posisi saya, ia sangat diterima. Itu sangat membantu ketika keadaan tidak berjalan baik. Saat itulah rekan setim ada untuk membantu Anda, dan dengan begitu kami bisa bergantian bermain. Itu sangat penting. Saya pasti akan senang. Namun, ya, itu tidak terjadi. Kami tetap bagus seperti ini," kata Diaz dalam wawancara dengan Sky/RTL pada September. Beberapa hari kemudian, pelatih tim nasionalnya dan Bayern memberinya cuti khusus selama dua pekan agar ia bisa beristirahat dari beratnya musim lalu, termasuk Piala Dunia.

Diaz memang sempat mengalami penurunan performa dan kesulitan mencetak gol seusai Piala Dunia. Ia baru saja berhasil keluar dari masa sulit itu ketika cedera ini datang. Cedera ini merupakan yang pertama baginya sejak cedera lutut parah saat membela FC Liverpool pada musim 2022/2023, yang membuatnya menepi selama hampir setengah tahun.

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Alphonso Davies Kini Bisa Kembali ke Posisi Asalnya

Bagi Bayern, absennya Diaz merugikan dari dua sisi karena terjadi ketika lini serang mereka memang tengah dilanda masalah. Jamal Musiala masih menjalani latihan pemulihan setelah mengalami robekan serat otot. Serge Gnabry tampil meyakinkan melawan Arsenal, tetapi juga belum berada dalam kondisi 100 persen setelah mengalami cedera otot adduktor yang berkepanjangan.

Sementara itu, Lennart Karl masih berusaha menemukan kembali performanya setelah mengalami robekan berkas otot pada Juni, cedera yang membuatnya absen dari Piala Dunia seperti Gnabry. Melawan Arsenal, ia tetap hanya duduk di bangku cadangan pada awal laga meskipun Musiala absen, Michael Olise terkena skorsing, dan Luis Diaz tidak dimainkan sebagai starter. Sebagai gantinya, Gnabry yang serbabisa mengisi posisi sayap kanan, sementara bek kiri Alphonso Davies menggantikan Diaz.

Keduanya tampil meyakinkan. Kompany kemudian mengungkapkan bahwa Davies, yang baru dilatih untuk menjadi bek kiri setelah pindah dari MLS ke Munich, sudah dipertimbangkan sebagai opsi di lini serang sejak musim panas. "Kami punya cukup banyak pemain di lini pertahanan dan tahu bahwa kami selalu bisa memainkan Phonzy di posisi sayap," kata Kompany.

Jika rencana A adalah Luis Diaz dan rencana B pemain baru yang direkrut pada musim panas, Davies tampaknya menjadi rencana C. Untuk sementara, rencana itu setidaknya terlihat berhasil. Namun, pemain Kanada itu juga berulang kali bergulat dengan cedera belakangan ini sehingga ia masih harus membuktikan bahwa dirinya bisa diandalkan.

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Saibari juga sudah dua kali bermain di sayap kiri setelah masuk sebagai pemain pengganti musim ini, sementara Gnabry memang bisa bermain di mana saja.

Jadi, pada dasarnya Bayern seharusnya mampu mengatasi satu bulan tanpa Luis Diaz. Namun, tidak boleh ada masalah besar lagi. Jika tidak, pemain seperti Tim Binder (19), yang baru-baru ini menjadi pahlawan tim kedua Bayern dalam kemenangan 4-2 atas 1860 Munich pada derbi kota, harus dipromosikan secara permanen dari tim amatir. Melawan The Gunners, ia untuk pertama kalinya masuk dalam skuad tim utama.

Namun, Bayern disebut ingin mengatasi ketidakseimbangan skuad di sisi kiri lini serang pada musim panas mendatang. Menurut Sky, Antonio Nusa dari RB Leipzig menjadi salah satu nama yang dibicarakan.



