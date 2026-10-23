Vincent Kompany belakangan merasakan sendiri bahwa tubuh akan menuntut apa yang dibutuhkannya. Pelatih Bayern Munich itu terserang "virus yang cukup ganas" pekan lalu. Ia mengaku "tentu saja tidak mendengarkan tubuh saya, lalu pada akhirnya tubuh saya berkata: 'Sudahlah, berhenti, Nak!'" Akibatnya, Kompany lebih banyak duduk saat mendampingi kemenangan Bayern 6-1 atas RB Leipzig karena terlalu lemah untuk melakukan hal lain. Ia kemudian menghabiskan hari-hari berikutnya di rumah hingga pertandingan yang berakhir 2-2 melawan FC Arsenal.

Pada Jumat sore, Kompany dikabarkan pingsan seusai latihan di kompleks FC Bayern Munich di Säbener Straße. Sebuah helikopter juga dikabarkan dikerahkan. Bayern belum memberikan pernyataan. Belum diketahui apakah kejadian itu berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya diderita Kompany.

Kini, soal Luis Diaz: Tubuhnya tampaknya juga sudah memberi peringatan saat Bayern menang 6-1 atas Leipzig, laga ketika sang penyerang menjadi pemain paling menonjol di lapangan dengan tiga gol, satu assist langsung, dan satu peran dalam terciptanya gol.

Diaz sebenarnya hendak ditarik keluar karena masalah otot, tetapi tetap berada di lapangan karena Bayern sudah menghabiskan jatah pergantian pemain. "Kami sedikit khawatir ada sesuatu yang terjadi. Kami sebenarnya beruntung dia bisa berlatih pada Selasa, meski tidak 100 persen," kata Kompany pada Rabu menjelang laga melawan Arsenal.

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Berapa lama Luis Diaz akan absen membela Bayern?

Meski begitu, Diaz masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-68 saat Bayern unggul 2-1. Ia langsung mendapat peluang bagus yang digagalkan David Raya, tetapi setelah itu hanya sekali lagi menyentuh bola. Pada menit ke-90, ia terjatuh ke rumput dengan wajah meringis kesakitan seusai berlari cepat. Robekan berkas otot, cedera yang sangat sering terjadi akibat beban fisik berlebihan. Sudahlah, berhenti, Nak!

Sebelum melanjutkan, mari kita rangkum sekali lagi: Diaz seharusnya ditarik keluar saat melawan Leipzig karena ada kekhawatiran sesuatu bisa terjadi, tetapi ia terpaksa bermain sampai akhir. Lalu, ia sebenarnya tidak seharusnya bermain melawan Arsenal karena tidak bisa berlatih dengan baik. Namun, ia dimasukkan dan mengalami cedera yang cukup serius.

Diaz diperkirakan akan absen membela Bayern selama empat hingga enam pekan. Dalam rentang empat hingga enam pekan itu, Bayern hanya akan menghadapi pekan-pekan dengan pertandingan tengah pekan sampai jeda internasional yang dimulai pada 9 November. Jadwal tersebut antara lain mencakup laga penting Bundesliga melawan SC Freiburg dan Borussia Dortmund, pertandingan piala melawan Magdeburg, serta laga Liga Champions kontra Atletico Madrid.

Empat hingga enam pekan tanpa satu-satunya pemain di skuad Bayern yang tidak memiliki pelapis langsung! Skenario terburuk yang sudah bisa diduga?

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Mengapa Bayern tidak merekrut pelapis Luis Diaz?

Para penanggung jawab penyusunan skuad Bayern sebenarnya sudah mempertimbangkan dengan serius pada musim panas lalu untuk merekrut alternatif bagi pemain asal Kolombia yang pada dasarnya nyaris tidak pernah cedera itu. Mereka bahkan menjadikan Antony Gordon, pemain sayap kiri serbabisa, sebagai target utama pada bursa transfer. Namun, pemain asal Inggris itu akhirnya pindah dari Newcastle United ke FC Barcelona dengan biaya transfer 80 juta euro. "Pada titik tertentu, harganya terlalu mahal," kata direktur olahraga Max Eberl saat menjelaskan keputusan Bayern mundur dari persaingan untuk merekrutnya.

Bayern akhirnya justru merekrut Ismael Saibari, yang paling kuat bermain di posisi-posisi tengah lini serang, tetapi pada dasarnya juga bisa dimainkan di berbagai posisi seperti Gordon. Peran sebagai pelapis Diaz kemudian dijanjikan kepada pemain sayap kiri berusia 20 tahun, Arijon Ibrahimovic. Seusai menjalani masa peminjaman yang sukses di Heidenheim, ia sempat direncanakan menjadi pemain rotasi Bayern, tetapi pada akhirnya dipinjamkan ke FC Augsburg tak lama sebelum tenggat waktu.

Keputusan itu kala itu tidak hanya mengejutkan Ibrahimovic dan agennya, Roman Rummenigge, tetapi juga Luis Diaz. "Tentu saja saya selalu ingin bermain. Namun, jika ada seseorang yang bisa membantu di posisi saya, saya menyambutnya dengan senang hati. Itu sangat membantu ketika keadaan tidak berjalan baik. Saat itulah rekan setim ada untuk membantumu, dan kami bisa bergantian. Itu sangat penting. Saya akan menyukainya. Namun, itu tidak terjadi. Kami tetap bagus dengan keadaan sekarang," kata Diaz dalam wawancara dengan Sky/RTL pada September. Beberapa hari kemudian, pelatih tim nasionalnya dan Bayern memberinya cuti khusus selama dua pekan agar ia bisa beristirahat dari beratnya musim sebelumnya, termasuk Piala Dunia.

Diaz memang sempat mengalami penurunan performa dan seret gol setelah Piala Dunia. Ia baru saja kembali menemukan penampilannya ketika cedera ini datang. Ini merupakan cedera pertamanya sejak cedera lutut parah pada musim 2022/2023 bersama FC Liverpool, yang membuatnya menepi hampir setengah tahun.

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Alphonso Davies kini bisa kembali ke posisi awalnya

Bagi Bayern, absennya Diaz menjadi masalah dalam dua hal sekaligus karena terjadi ketika lini serang mereka sudah dibayangi cedera. Jamal Musiala masih menjalani latihan pemulihan setelah mengalami robekan serat otot. Serge Gnabry tampil meyakinkan melawan Arsenal, tetapi juga belum pulih 100 persen dari cedera otot adduktor yang membandel.

Lennart Karl, yang mengalami robekan berkas otot pada Juni hingga harus absen dari Piala Dunia seperti Gnabry, juga masih berusaha menemukan kembali performanya. Meski Musiala absen, Michael Olise menjalani skorsing, dan Luis Diaz tidak menjadi starter, Karl tetap mengawali laga melawan Arsenal di bangku cadangan. Gnabry yang serbabisa bermain di sayap kanan, sementara bek kiri Alphonso Davies menggantikan Diaz.

Keduanya tampil meyakinkan. Seusai pertandingan, Kompany mengungkapkan bahwa Davies, yang baru dialihposisikan menjadi bek kiri setelah pindah dari MLS ke Munich, sudah direncanakan sebagai opsi di lini serang sejak musim panas. "Kami punya cukup banyak pemain di lini pertahanan dan tahu bahwa kami selalu bisa memainkan Phonzy di sayap," kata Kompany.

Jika rencana A adalah Luis Diaz dan rencana B adalah pemain baru pada musim panas, Davies tampaknya menjadi rencana C. Setidaknya, rencana itu sejauh ini terlihat berhasil. Namun, pemain asal Kanada tersebut juga berulang kali bergelut dengan cedera belakangan ini sehingga masih perlu membuktikan bahwa ia bisa diandalkan secara konsisten.

Akankah Bayern merekrut pemain sayap kiri baru musim panas mendatang?

Saibari juga sudah dua kali bermain di sayap kiri setelah masuk sebagai pemain pengganti musim ini, sedangkan Gnabry bisa bermain di posisi mana pun.

Secara umum, Bayern seharusnya mampu mengatasi satu bulan tanpa Luis Diaz. Namun, mereka tidak boleh kehilangan pemain lagi. Jika itu terjadi, pemain seperti Tim Binder (19), yang baru-baru ini menjadi pahlawan dalam kemenangan 4-2 tim kedua Bayern atas 1860 Munich pada derbi sekota, harus dipromosikan secara permanen dari tim amatir. Ia untuk pertama kalinya masuk skuad tim utama saat menghadapi The Gunners.

Untuk musim panas mendatang, Bayern kabarnya ingin mengatasi ketidakseimbangan di sisi kiri lini serang skuad mereka. Menurut Sky, Antonio Nusa dari RB Leipzig menjadi salah satu nama yang dibicarakan.



