Skenario tak terduga yang mengantarkan Al-Nassr meraih gelar juara Liga Saudi atas Al-Hilal

Klub Al-Nassr memiliki peluang emas untuk memastikan gelar juara Liga Roshen Saudi musim ini 2025-2026 saat menghadapi tetangga sekaligus rival abadinya, Al-Hilal.

Al-Hilal kini tertinggal 5 poin di belakang Al-Nassr, pemuncak klasemen Liga Saudi, setelah bermain imbang 2-2 dengan Al-Taawoun, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Dengan demikian, Al-Nassr berpotensi meraih gelar juara Liga Saudi saat menghadapi Al-Hilal pada 7 Mei mendatang di Stadion Al-Awal Park, dalam pekan ke-32 Liga Roshen.

Sebelum pertandingan tersebut, Al-Nassr akan menjalani 4 pertandingan di Liga Roshen, melawan Al-Akhdoud, Al-Ittifaq, Al-Ahli, dan Al-Qadsia, pada putaran ke-28 hingga ke-31.

Jika Al-Nassr berhasil memenangkan pertandingan-pertandingan tersebut, selisih poin dengan Al-Hilal, yang berada di peringkat kedua, akan tetap 5 poin, sebelum pertandingan derby Riyadh mereka, asalkan "Al-Za'im" juga berhasil memenangkan semua pertandingannya.

Dan jika Al-Nassr berhasil mengalahkan Al-Hilal dalam derby tersebut, selisih poin akan meningkat menjadi 8 poin, dengan hanya tersisa dua putaran lagi hingga akhir musim, yang berarti "Al-Alamy" akan dinobatkan sebagai juara Liga Roshen.

Gelar ini akan menjadi yang pertama bagi tim Al-Nassr di Liga Roshen, setelah absen selama 7 tahun penuh, sejak terakhir kali meraihnya pada tahun 2019.