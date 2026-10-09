Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional (CAS) bersiap mengeluarkan putusan final terkait polemik final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal dalam beberapa hari ke depan. Namun, apakah putusan yang dinanti itu akan bersifat final dan tidak dapat digugat, ataukah salah satu pihak masih bisa mengajukan banding ke lembaga peradilan lain?

Setelah sekitar 9 bulan berlalu dari laga final yang kontroversial itu, yang berakhir dengan ditetapkannya Maroko sebagai juara secara administratif atas Senegal usai diterimanya banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Maroko kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional yang berkedudukan di Lausanne, Swiss, pada Kamis kemarin menyidangkan banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan tersebut.

Putusan diperkirakan akan dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan, baik dengan menerima banding Federasi Senegal dan menetapkannya sebagai juara, maupun dengan menguatkan keputusan terakhir CAF yang menobatkan Maroko sebagai juara, di tengah anggapan yang beredar luas bahwa keputusan CAS, sebagai lembaga peradilan olahraga internasional tertinggi, tidak dapat digugat.

Namun, menurut laporan yang diterbitkan surat kabar Prancis Le Parisien, persoalannya tidak sepenuhnya bersifat final, karena sistem hukum memungkinkan adanya upaya keberatan terhadap putusannya di hadapan Mahkamah Federal Swiss, dengan syarat-syarat tertentu dan bersifat pengecualian.

Dalam kondisi apa putusan CAS boleh digugat?

Situs resmi Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional menjelaskan bahwa seluruh putusannya dapat digugat di hadapan Mahkamah Federal Swiss, yang merupakan otoritas peradilan tertinggi di negara itu, tetapi hal tersebut terbatas pada kondisi hukum yang sangat sempit.

Putusan hanya dapat dibatalkan jika salah satu pihak membuktikan adanya cacat dalam pembentukan majelis arbitrase, atau bahwa majelis melampaui batas-batas permohonan yang diajukan kepadanya, atau adanya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan antarpihak atau hak untuk didengar pembelaannya, atau putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum.

Dengan kata lain, Mahkamah Federal Swiss tidak berwenang meninjau kembali detail-detail pertandingan atau menilai ulang perkara dari sisi olahraga dan hukum hanya karena berbeda pendapat dengan hasil yang diputuskan CAS. Intervensinya hanya terbatas pada kondisi tertentu yang berkaitan dengan prosedur mendasar dan keabsahan pembentukan majelis arbitrase.

Hanya sebagian kecil putusan yang bisa digugat

Prosedur ini tetap bersifat pengecualian, karena data yang tercantum dalam laporan menunjukkan bahwa hanya sekitar 6% dari putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase Olahraga Internasional yang digugat di hadapan Mahkamah Federal Swiss setiap tahunnya.

Dengan demikian, putusan yang dinanti dalam perkara Maroko dan Senegal secara teori akan dapat digugat, tetapi tidak akan serta-merta ditinjau ulang secara otomatis; sebab pihak yang ingin mengajukan keberatan harus membuktikan terpenuhinya salah satu alasan hukum tertentu agar gugatan diterima.