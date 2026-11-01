Skenario penundaan membayangi: Piala Asia 2027 kembali memicu kontroversi!

Masa depan Piala Asia 2027, yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi, kembali menjadi bahan pertanyaan setelah mencuat lagi pembicaraan tentang kemungkinan pemindahan turnamen ke tahun 2028, menyusul pernyataan Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia Salman bin Ibrahim Al Khalifa, yang tidak menutup pintu bagi skenario tersebut, meski persiapan resmi untuk penyelenggaraan kompetisi pada jadwal yang telah ditetapkan tetap berlangsung.

Jurnalis Batal Al-Qaus mengangkat persoalan ini melalui programnya "Fil Marma", dengan merujuk pada laporan-laporan pers yang membahas kemungkinan penundaan turnamen selama satu tahun tambahan, namun ia menegaskan bahwa hal itu masih dalam ranah spekulasi, dan belum ada keputusan resmi apa pun yang dikeluarkan konfederasi benua terkait hal tersebut.

Sebelumnya Salman bin Ibrahim Al Khalifa pernah berbicara tentang kemungkinan menggelar Piala Asia pada 2028 jika keadaan menuntut hal itu, dengan menjelaskan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia tidak terdesak untuk tergesa-gesa memutuskan berkas ini, dan bahwa ia memantau perkembangan terbaru sebelum mengambil keputusan apa pun terkait jadwal final kompetisi.

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Pertandingan berikutnya KSA Friendlies 09.30 KOR

Sebaliknya, langkah-langkah organisasi terkini justru menegaskan bahwa pekerjaan masih berlanjut sesuai jadwal semula, setelah Konfederasi Sepak Bola Asia dan panitia lokal penyelenggara mengumumkan, pada 26 Oktober, pengesahan jadwal pertandingan turnamen dan stadion-stadion yang akan menjadi tuan rumah kompetisi, dengan penetapan periode 7 Januari hingga 5 Februari 2027 sebagai jadwal penyelenggaraannya.

Pengumuman ini menempatkan jadwal asli turnamen di garis depan, bersamaan dengan terus beredarnya laporan-laporan yang membahas kemungkinan penundaan, sehingga membuat berkas Piala Asia terbuka bagi lebih dari satu skenario, tanpa berarti bahwa ada arah resmi untuk mengubah jadwalnya sampai saat ini.

Di antara pernyataan Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia dan persiapan organisasi yang sedang berlangsung di Arab Saudi, kepastian masih bergantung pada apa yang akan dikeluarkan konfederasi benua pada periode mendatang, karena hingga kini belum diumumkan perubahan resmi apa pun pada jadwal Piala Asia 2027, yang dijadwalkan dimulai Januari mendatang.