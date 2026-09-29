Manchester City menghadapi masa depan yang suram setelah dinyatakan bersalah oleh sebuah komisi independen yang berada di bawah Liga Primer Inggris atas seluruh 130 dakwaan yang dialamatkan kepada mereka. Meski manajemen City tetap bersikeras atas ketidakbersalahan mereka dan menegaskan akan melakukan pembelaan dengan tegas melalui banding atas putusan tersebut, dampak yang mungkin timbul masih terbuka pada segala kemungkinan.

Sejumlah sanksi berat telah diajukan, dimulai dari denda finansial yang sangat besar dan penanggalan tiga gelar klub di Premier League selama periode penyelidikan, serta tidak berhenti pada pengurangan poin besar yang menjamin degradasi mereka yang tak terhindarkan ke divisi satu, "Championship".

Namun, opsi yang paling menakutkan yang tengah dikaji oleh liga adalah pengusiran secara final dan penuh dari kompetisi papan atas, menurut surat kabar Inggris "The Sun".

Dilema Hukum: Siapa yang Menerima City?

Di sinilah letak kerumitan logistik dan hukum yang bisa mengubah sanksi menjadi kekacauan besar. Sebab setelah diusir dari Premier League, Manchester City akan terpaksa mengajukan permohonan keanggotaan baru untuk bergabung dengan English Football League (EFL).

Keputusan pada saat itu sepenuhnya kembali kepada EFL, yang akan menentukan nasib mereka: apakah menempatkan mereka di Championship? Atau menurunkan mereka ke League One? Atau ke League Two? Bahkan, EFL memiliki hak hukum untuk menolak permohonan mereka secara mutlak, sebuah opsi yang sangat kecil kemungkinannya, tetapi tetap ada di atas meja.

Apabila terjadi penolakan bersejarah dari EFL, tidak akan tersisa bagi City selain satu opsi terakhir yang mengejutkan: mengajukan permohonan untuk bergabung dengan National League di divisi lima, yaitu liga amatir.

Perbedaan Antara Pengurangan Poin dan Pengusiran

Perbedaan mendasar antara kedua sanksi tersebut terletak pada nasib musim yang sedang berjalan. Pengurangan poin akan membuat musim tetap berlangsung bagi City, meskipun degradasi tak terhindarkan, dan mereka akan tahu bahwa mereka hanya turun satu divisi saja.

Adapun pengusiran, terutama jika dilaksanakan di tengah musim, akan menyebabkan kekacauan logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana klub tidak akan bisa memainkan pertandingan-pertandingan mereka melawan tim-tim Premier League, dan akan dibiarkan dalam kondisi menunggu dan menanti hingga awal musim baru tanpa kompetisi.

Soriano Mengancam: Pertarungan Belum Berakhir

Sebaliknya, tampaknya manajemen Manchester City tidak akan menyerah dengan mudah. Dalam sebuah pidato mengejutkan yang disampaikan oleh CEO klub, Ferran Soriano, di hadapan sekelompok presiden klub sepak bola Eropa dalam KTT Kopenhagen, ia menyampaikan pesan perlawanan yang jelas.

Menurut sumber-sumber yang menghadiri pertemuan tersebut, Soriano mengatakan bahwa ia ingin menjelaskan penentangan penuhnya terhadap keputusan komisi, seraya menegaskan bahwa timnya yakin akan memenangkan kasus ini pada akhirnya.

Pria Spanyol itu menambahkan dengan nada tegas: "Butuh delapan tahun untuk mencapai hasil ini, dan akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama lagi."

Dari pernyataannya dapat dipahami bahwa klub merasa perjanjian kerahasiaan yang diberlakukan membatasi kebebasan mereka dan menghalangi mereka untuk memaparkan kasus mereka kepada opini publik. Namun, mereka tetap sepenuhnya yakin bahwa mereka akan dinyatakan tidak bersalah pada akhirnya, dan bahwa tidak ada keinginan sama sekali untuk mengakhiri proses ini kecuali dengan pembebasan penuh dari seluruh dakwaan, meskipun hal itu membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi.







