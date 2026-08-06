Skenario menakutkan: Jaissle mengancam masa depan Ivan Toney bersama Al Ahli!

Tampaknya para pendukung Al Ahli Saudi mungkin akan menghadapi babak baru kekhawatiran, setelah pernyataan mengejutkan membuka pintu bagi kemungkinan hengkangnya pemain Inggris Ivan Toney, salah satu bintang utama tim, pada bursa transfer saat ini.

Al Ahli tengah mengalami perubahan besar dalam beberapa pekan terakhir, setelah kepergian sejumlah nama berpengaruh, dipimpin oleh pemain Aljazair Riyad Mahrez dan pemain Pantai Gading Franck Kessié, sebelum pelatih Jerman Matthias Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari jabatannya dan menangani Newcastle United Inggris.





Dalam sebuah wawancara melalui radio "talkSPORT" Inggris, Yazan Al Sharif, mantan CEO Al Ahli, mengatakan: "Ada kemungkinan kita melihat Ivan Toney bersama Jaissle di Newcastle United," sebelum menambahkan sambil tertawa: "Pemain itu mendapat kepercayaan dari pelatih Jerman tersebut, dan mereka telah membentuk duet yang baik, transfer itu bisa saja terjadi, tetapi saya tidak memiliki informasi apa pun yang memastikan hal itu."

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Meskipun Al Sharif menjelaskan bahwa pernyataannya tidak didasarkan pada informasi resmi, pernyataannya memicu perdebatan luas di kalangan pendukung Al Ahli, yang khawatir kehilangan salah satu pilar terpenting tim, terutama di tengah perubahan besar yang dialami klub menjelang dimulainya musim baru.

Ivan Toney merupakan salah satu transfer pemain asing tersukses dalam sejarah Al Ahli selama beberapa tahun terakhir, setelah menampilkan level yang istimewa di musim lalunya, dan berkontribusi langsung terhadap keberhasilan tim di kancah domestik dan kontinental, sehingga kepergiannya yang mungkin terjadi menjadi sumber kekhawatiran besar bagi para pendukung "Al Raqi".