Leon Goretzka tampaknya punya banyak pilihan. Atletico Madrid, Juventus Turin, AC Milan, Inter Milan - bahkan juara Inggris FC Arsenal disebut-sebut menunjukkan minat kepada gelandang tengah itu dalam beberapa bulan terakhir.

Dan mengapa tidak? Meski pada musim terakhirnya dari total delapan musim bersama Bayern Munchen, Goretzka dalam laga-laga terbesar kebanyakan hanya menjadi penonton atau masuk dari bangku cadangan jelang akhir pertandingan, ia tetap menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Vincent Kompany. Terutama di Bundesliga yang sudah dipastikan lebih awal, pemain 31 tahun itu rutin kembali masuk starting XI. Di semua kompetisi, ia pada akhirnya masih membukukan 48 penampilan yang tetap terbilang mengesankan, meski kepergiannya sudah diumumkan ke publik sejak Januari.

Mantan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann pada awal Maret bahkan secara tidak langsung memberi Goretzka jaminan tempat inti untuk Piala Dunia dalam wawancara kontroversialnya dengan kicker. Meski mantan pelatih Bayern itu tidak menindaklanjuti ucapannya dalam kasus ini dan beberapa kasus lain, dan Felix Nmecha serta Aleksandar Pavlovic pada akhirnya lebih dipilih, hal itu menegaskan posisi penting pemain kelahiran Bochum tersebut saat itu.

Namun, hampir tiga bulan setelah tersingkirnya tim nasional Jerman secara memalukan, termasuk tiga kali masuk sebagai pemain pengganti selama turnamen, situasi Goretzka tampaknya berubah secara mendasar. "Situasi istimewa" yang pada Mei masih ia sebut sendiri soal pencarian klubnya, kini nyaris tak lagi relevan. Begitu pula dengan negosiasi konkret dengan pemberi kerja baru. Sebaliknya, sebuah hal baru yang pahit justru menimpanya: Goretzka untuk pertama kalinya dalam kariernya benar-benar tanpa klub.

Hal baru dalam kariernya: Mengapa Leon Goretzka masih tanpa klub?

Pernyataan terbaru dari orang dalam transfer Gianluca Di Marzio semakin menguatkan anggapan bahwa situasi Goretzka makin mendesak. Bursa transfer di liga-liga top Eropa ditutup pada 1 September, dan pada saat itu liga-liga top sudah lama dimulai - sementara klub-klub elite di kompetisi Eropa harus menetapkan skuad mereka tak lama setelah bursa transfer ditutup.

"Saat ini tidak ada minat terhadap Leon Goretzka," kata jurnalis ternama asal Italia itu kepada portal Wettfreunde. Tanda-tanda kepindahan ke Serie A, yang lama dianggap sebagai tujuan paling mungkin bagi pemain yang sudah 73 kali membela tim nasional itu, juga belum terlihat, sementara Luka Modric yang kini sudah berusia 40 tahun bahkan memperpanjang kontraknya lagi di Milan. Di sisi lain, menurutnya, "sungguh aneh bahwa dia berstatus tanpa kontrak, karena dia pemain yang luar biasa".

Titik persoalannya: Goretzka kabarnya memasang tuntutan yang terlalu tinggi dalam urusan gaji. Koran-koran antara lain memberitakan angka gaji bersih tujuh juta euro per tahun dan bonus tanda tangan sebesar sepuluh juta euro. Itu pada akhirnya berarti ia nyaris tidak bersedia melakukan pengurangan. Di Munchen, Goretzka disebut-sebut menerima gaji kotor 13 juta euro. Terlalu besar, begitu sindiran yang kerap muncul dari para kritikus terhadap perpanjangan kontrak Goretzka, Joshua Kimmich, atau Serge Gnabry yang kala itu diamankan setelah sextuple, dan yang merusak struktur gaji Bayern Munchen dalam jangka panjang.

Di luar Italia pun, klub-klub top tampaknya menganggap gaji semacam itu untuk Goretzka, terlepas dari semua kualitasnya yang tak terbantahkan, sebagai sesuatu yang benar-benar utopis. Sejauh ini tampaknya belum ada klub yang mau memenuhi tuntutannya.

Meski begitu, contoh FC Chelsea menunjukkan bahwa pemain di atas 30 tahun di Inggris masih punya pasar. Dalam rangka kegilaan belanjanya, pelatih Xabi Alonso secara mengejutkan merekrut dua "orang tua" sekaligus, yakni striker Danny Welbeck (35) dan Jordan Henderson (36), yang seperti Goretzka bermain di lini tengah. Namun, seiring waktu berjalan, pilihannya makin terbatas. Kesannya, Goretzka nyaris harus berharap pada cedera serius agar bisa bergabung dengan klub yang punya ambisi juara dan tampil di kompetisi Eropa.

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Pilihan makin sedikit: Akankah Leon Goretzka pindah ke Turki sekarang?

Jalan keluar bisa datang dari Turki, yang juga disebut Di Marzio. "Karena di sana ada sangat banyak uang yang dibayarkan untuk pemain bebas transfer. Jadi saya tidak akan terkejut jika Goretzka pindah ke liga Turki," ujarnya.

Pada musim panas ini, tren untuk mengambil langkah ke Süper Lig, bahkan saat masih berada di usia emas atau jauh sebelum puncak karier terlewati, semakin menguat. Contoh menonjolnya antara lain Dusan Vlahovic (26, Besiktas Istanbul), Mason Greenwood (24), Nathan Ake (31, keduanya Fenerbahce Istanbul), atau Mohamed Salah (34, Trabzonspor). Daya beli di Bosporus tampaknya lebih besar dari sebelumnya - dan Galatasaray Istanbul selaku pemimpin industri, yang diperkuat rekan setim lama Goretzka, Leroy Sane, bahkan masih benar-benar tenang.

Sebaliknya, kepindahan ke Amerika Serikat atau Arab Saudi lebih dari sekadar tidak mungkin. Destinasi yang disebut terakhir bahkan sudah ia coret pada 2023. "Kalau ada pemain yang tertarik ke sana pada musim gugur kariernya, itu hak mereka," katanya saat itu kepada Sport1 seraya menegaskan: "Tetapi untuk saya pribadi, itu benar-benar tidak mungkin. Saya jelas akan lebih memilih Bochum atau Schalke."

Namun, kembali ke wilayah Ruhr yang ia cintai tampaknya sama sekali belum menjadi topik untuk saat ini. Di VfL sendiri, harapan untuk bertemu kembali dengannya sudah mulai muncul, jika Goretzka dalam beberapa tahun ke depan benar-benar sudah memasuki senja kariernya. "Leon telah membuat banyak orang di Bochum bangga. Dia sekarang akan kembali bermain di level tertinggi, sebelum kemudian semoga pulang. Itulah harapan besar kami - dan semoga juga harapan dia," kata direktur pelaksana olahraga Ilja Kaenzig pada Juni kepada Sport Bild.

Namun saat ini, ada tanda tanya besar mengenai tempat di mana Goretzka akan menunjukkan kualitasnya yang tanpa diragukan masih ada di "level" tersebut sampai saat itu. Dalam skenario terburuk, hal baru dalam hidup pribadinya itu bahkan bisa menjadi kondisi permanen.

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