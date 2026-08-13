Pemandangan menyakitkan kembali terulang bagi sepak bola Maroko di tanahnya sendiri, setelah para Singa Betina Atlas kehilangan tiket lolos ke final Piala Afrika Wanita 2026 melawan Kamerun, menyusul kekalahan lewat adu penalti 1-3 usai pertandingan berakhir dengan skor kacamata.

Skenario kekalahan ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi dengan timnas putra Maroko di final Piala Afrika 2025, yang juga digelar di Maroko dan berakhir dengan kekalahan Maroko dari Senegal 0-1.

Sama seperti yang dialami timnas senior di final benua tersebut, pukulan bagi Maroko datang pada waktu yang mematikan, di mana Fatima Tagnaout mendapatkan peluang nyata untuk memastikan kelolosan pada menit ke-118, yakni hanya dua menit sebelum beralih ke adu penalti, setelah wasit menunjuk titik putih. Namun pemain Maroko itu menyia-nyiakannya setelah tendangannya berhasil digagalkan oleh kiper Kamerun, Michaelle Behina.

Pemandangan itu mirip dengan apa yang terjadi di final Piala Afrika putra awal tahun ini, ketika Ibrahim Diaz menyia-nyiakan tendangan penalti pada waktu yang mematikan dalam pertandingan melawan Senegal, sehingga laga berlanjut ke skenario yang berakhir dengan kekalahan timnas Maroko.

Kiper Kamerun tidak hanya berhenti pada menggagalkan tendangan penalti, tetapi juga berubah menjadi bintang mutlak dalam adu penalti, setelah berhasil menggagalkan tiga tendangan, membawa Kamerun menang 3-1 dan memesan tiket lolos ke pertandingan final.

Dengan demikian, sirna sudah mimpi Maroko untuk tampil di final ketiga secara beruntun di Piala Afrika Wanita, setelah sebelumnya berhasil mencapai final edisi 2022 dan 2024, dan kalah di kedua pertandingan tersebut secara berurutan dari Afrika Selatan dan Nigeria.

Kekalahan itu juga memaksa timnas Maroko untuk puas bersaing memperebutkan peringkat ketiga, setelah sebelumnya bercita-cita memanfaatkan penyelenggaraan turnamen di tanahnya sendiri untuk merengkuh gelar untuk pertama kalinya.

Maroko dan Aljazair: Pertemuan Kedua di Turnamen

Timnas Maroko akan menghadapi Aljazair dalam pertandingan penentuan peringkat ketiga, dalam sebuah laga yang akan menjadi pertemuan kedua antara kedua tim pada edisi Piala Afrika Wanita 2026 kali ini.

Kedua tim memang telah bertemu di fase grup, di mana timnas Maroko memenangkan pertemuan tersebut dengan skor 1-0 tanpa balas.

Para Singa Betina Atlas berupaya untuk segera memulihkan keseimbangan mereka setelah tersingkir secara menyakitkan dari Kamerun, sementara Aljazair mencari pembalasan setelah kekalahan mereka sebelumnya dari tuan rumah, sekaligus mengakhiri partisipasinya di turnamen dengan peringkat ketiga.

Kamerun Melanjutkan Kejutannya

Timnas Kamerun sebelumnya telah mencapai final setelah menjadi salah satu kejutan paling mencolok di turnamen, usai menyingkirkan timnas Nigeria, pemegang rekor jumlah gelar terbanyak di turnamen, pada babak perempat final.

Timnas Nigeria telah menjuarai Piala Afrika Wanita sebanyak 10 kali dari 13 edisi sejak kompetisi ini dimulai pada tahun 1998, sehingga menyingkirkannya di tangan Kamerun menjadi sebuah pencapaian besar bagi Kamerun.

Setelah itu, Kamerun berhasil melewati rintangan Maroko, sehingga kini tinggal selangkah lagi dari meraih gelar benua.

Malawi Menciptakan Sejarah Melawan Aljazair

Di semifinal lainnya, Malawi melanjutkan penulisan sejarah setelah mengalahkan Aljazair 3-1, untuk mencapai pertandingan final untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Malawi memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah kartu merah bagi seorang pemain Aljazair, untuk mencetak dua gol pada babak pertama melalui kakak beradik Tabitha Chawinga dan Temwa Chawinga.

Aljazair berhasil memperkecil selisih pada babak kedua melalui Ikram Ajabi pada menit ke-60, tetapi Tabitha Chawinga kembali mencetak gol pada menit ke-76, yang merupakan gol keduanya di pertandingan dan gol ketiga bagi timnya, mengakhiri harapan Aljazair untuk bangkit.

Dengan pencapaian ini, Malawi menjadi timnas pertama, kecuali edisi pembuka 1998, yang mencapai final Piala Afrika Wanita pada partisipasi pertamanya di turnamen.

Final antara Kamerun dan Malawi

Kamerun akan bertemu Malawi dalam pertandingan final, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang, dalam sebuah laga yang mempertemukan sebuah timnas yang memiliki sejarah dan pengalaman besar di turnamen dengan timnas lain yang tengah mengalami pencapaian terbaik dalam sejarah benuanya.