Skenario Cancelo dan Al Hilal masih terbuka: 4 opsi untuk mengakhiri "labirin" Ter Stegen dan Barcelona

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Masa depan kiper Jerman, Marc-Andre ter Stegen, masih belum jelas hingga saat ini, sehingga membuka pintu spekulasi mengenai nasibnya seusai musim berjalan.

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Kiper ini dipinjamkan dari Barcelona ke Ajax, dan ia tampil apik musim ini. Klub sangat senang dengan penampilannya yang istimewa, terlebih ia tidak memakan biaya besar bagi mereka, karena Barcelona menanggung sebagian besar gajinya.

Pertanyaan yang muncul adalah apa yang akan terjadi pada Juni mendatang, ketika masa peminjaman berakhir dan ia harus kembali ke Barcelona, serta rencana untuk musim 2027/28 harus disusun.

"Kita masih di bulan November, jadi saya tidak bisa menebak apa yang akan terjadi pada musim panas," ungkap sang penjaga gawang pekan ini dalam wawancara dengan surat kabar "Sport Bild".

Maka tidak heran jika ia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, karena situasinya akan sangat rumit saat itu.

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Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa hal pertama yang harus diperhatikan adalah kontraknya hanya tersisa satu musim lagi.

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Komitmennya dengan Barcelona berakhir pada Juni 2028, sehingga diperlukan langkah yang menentukan.

Ada beberapa skenario yang harus dikaji dan dianalisis oleh direksi olahraga, yaitu sebagai berikut:

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Bertahan di Barcelona

Opsi pertama ini rumit, mengingat musim depan tim sudah memiliki dua penjaga gawang kelas atas: Joan Garcia dan Livakovic.

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Kontrak Szczesny akan berakhir, dan ia tidak akan bertahan, sementara Ter Stegen tidak memiliki tempat di susunan pemain inti. Sudah jelas bagi semua orang bahwa Joan Garcia adalah kiper utama tanpa pesaing, dan jika sang pemain Jerman bertahan, itu hanya untuk menjadi pelapis.

Di usianya yang ke-34, baik di Barcelona maupun tim lain mana pun, ia tidak akan duduk di bangku cadangan. Ini adalah opsi yang tidak disukai, baik oleh klub maupun sang kiper.

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Peminjaman baru

Opsi peminjaman langsung praktis dikesampingkan. Tidak masuk akal meminjamkannya lalu ia kembali pada Juni 2028, saat kontraknya berakhir.

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Opsi paling ideal adalah memperpanjang kontraknya terlebih dahulu lalu meminjamkannya, tetapi ini pun tidak masuk akal. Barcelona tidak ingin memperpanjang kontrak sang pemain mengingat gajinya yang sangat tinggi, dan meskipun mereka tidak akan membayarnya dengan jumlah yang sama, hal itu tetap akan sangat mahal, terutama karena ia tidak termasuk dalam rencana Flick, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menjual kiper Jerman itu

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Kepindahannya ke klub lain akan menjadi hal yang ideal bagi Barcelona. Mendapatkan uang dari penjualannya, sehingga menghemat sebagian gajinya, tanpa diragukan lagi akan menjadi skenario terbaik bagi klub Catalan itu.

Pertanyaannya adalah: apakah ada klub yang bersedia membayar biaya transfer, sekaligus menanggung total gajinya yang mencapai sekitar 20 juta euro? Hal itu tidak mungkin, terutama dengan keinginan kuat Barcelona untuk melepas Marc-Andre.

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Memutus kontrak

Maka, semua indikasi menunjukkan bahwa kita menuju opsi terakhir: pemutusan kontrak. Ini akan menjadi jalur yang paling masuk akal. Klub harus duduk bersama agen sang kiper untuk membahas bagaimana menyelesaikan situasi ini.

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Hal itu mencakup negosiasi mengenai persentase gaji yang bersedia dilepaskan oleh sang pemain sebagai imbalan atas pemutusan kontraknya. Hal yang sama dilakukan Cancelo untuk meninggalkan Al Hilal dan bergabung ke Camp Nou.

Negosiasi ini akan rumit mengingat gajinya yang sangat tinggi, dan kunci keberhasilannya terletak pada penampilan Ter Stegen musim ini bersama Ajax.

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Jika ia terus tampil seperti ini, hal itu akan memudahkan karena adanya klub-klub yang berminat mendatangkannya. Jangan lupa bahwa ia adalah kiper utama timnas Jerman, dan ada klub-klub yang siap berinvestasi untuk merekrutnya. Namun, masalah akan muncul jika levelnya menurun atau ia mengalami cedera lain.