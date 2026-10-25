Dua bintang Prancis, Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, akan menghadiri acara Ballon d'Or yang dijadwalkan berlangsung Senin malam besok di London, menurut jaringan "RMC" Prancis.

Mbappe, yang akan menjalani laga El Clasico bersama Real Madrid melawan Barcelona hari Minggu ini, dan Dembele, peraih penghargaan tahun lalu, akan bertolak ke ibu kota Inggris dalam beberapa jam mendatang.

Dembele absen dari skuad Paris Saint-Germain, yang akan menghadapi Lyon pada Senin malam besok, karena cedera.

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Adapun sisa rombongan Paris Saint-Germain, kehadiran mereka masih belum dipastikan. Khvicha Kvaratskhelia diperkirakan akan menjalani operasi dalam waktu yang sangat dekat, mungkin di Doha, untuk menangani cedera pada ligamen silang depan lutut kanannya.

Kehadiran kapten tim, Marquinhos, yang mengalami cedera pada paha kanan selama laga melawan Barcelona (4-2), juga belum dipastikan. Sedangkan presiden klub, Nasser Al-Khelaifi, yang biasa hadir di London untuk urusan pekerjaan, diperkirakan akan menentukan sikapnya pada saat-saat terakhir.

Sebagaimana terjadi tahun lalu, Paris Saint-Germain menjalani sebuah pertandingan pada malam acara Ballon d'Or, kali ini menghadapi Olympique Lyon. Tim asal Paris itu sempat kalah pada kesempatan yang sama tahun lalu dari Olympique Marseille dengan skor (1-0).

Seperti tahun lalu juga, Ousmane Dembele, yang mengalami cedera pada paha, akan dapat melakukan perjalanan ke London untuk menghadiri acara tersebut, meski absen dari pertandingan timnya.



