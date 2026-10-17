Skenario baru dalam kasus Manchester City memicu ketakutan klub-klub Inggris

Klub-klub Premier League mengkhawatirkan bahwa pertarungan Manchester City untuk mengajukan banding atas putusan bersalahnya berlanjut hingga musim depan, yang akan menempatkan kompetisi di hadapan "masalah yang sangat besar".

Rasa tidak puas pun menyebar akibat apa yang tampak sebagai ketidakinginan Manchester City untuk mencapai penyelesaian yang mengakhiri proses hukum pada musim ini, serta mengakhiri situasi ketidakpastian yang menyelimuti Premier League.

Manchester City dinyatakan bersalah atas hampir seluruh dakwaan dari lebih dari 100 dakwaan terkait pelanggaran aturan keuangan, setelah komisi independen menyimpulkan bahwa klub tersebut menggelembungkan pendapatan komersialnya dan mengurangi pengeluarannya sebesar 920 juta pound sterling.

Sanksi yang ditunggu-tunggu hingga kini belum diumumkan, yang mungkin mencakup pengurangan poin dan pencabutan gelar-gelar klub, sementara Manchester City menegaskan telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut.

Hal itu melemparkan bayang-bayang ke musim Premier League, di tengah keraguan seputar sejauh mana perebutan gelar, posisi yang lolos ke kompetisi Eropa, serta zona degradasi akan terpengaruh oleh kasus Manchester City.

Namun para pesaing Manchester City mengkhawatirkan kasus itu tidak selesai pada musim ini, mengingat kesiapan klub untuk menjajaki semua jalur yang mungkin guna menggugat dan membatalkan putusan tersebut.

Salah satu sumber mengatakan, menurut surat kabar Inggris "Telegraph": "Pembicaraan di antara klub-klub berkisar pada tidak adanya pihak yang memperkirakan kasus ini selesai pada musim ini. Ini masalah yang sangat besar, karena tidak ada yang tahu secara pasti apa yang sedang diperjuangkan, atau apakah posisi akhir akan tetap diakui."

Jadwal sidang banding hingga kini belum ditentukan, menunggu penunjukan komisi yang akan memeriksa bukti-bukti. Dalam kondisi normal, komisi banding harus mengeluarkan keputusannya dalam waktu 12 pekan, sesuai regulasi Premier League, yang berarti batas waktunya adalah 21 Januari.

Manchester City bisa saja menggugat aturan 12 pekan yang ditetapkan untuk banding, dengan dasar bahwa dakwaan-dakwaan yang diarahkan kepada klub terjadi sebelum kerangka waktu tersebut diberlakukan.

Komisi banding dapat meninjau keputusan komisi investigasi, dokumen-dokumen yang diserahkan, serta risalah kesaksian para saksi.

Para saksi biasanya tidak diperiksa ulang, sehingga membuat proses ini berbeda dari pengadilan ulang secara keseluruhan.

Hasil yang mungkin terjadi mencakup menguatkan putusan-putusan yang telah dikeluarkan, atau membatalkan sebagian atau seluruhnya, atau mengembalikan sejumlah persoalan untuk dikaji lebih lanjut. Komisi banding juga dapat melimpahkan kasus ini kepada komisi baru untuk pengadilan ulang.

Masih belum jelas apakah Manchester City siap membawa kasus ini ke luar badan-badan regulator olahraga, apabila bandingnya ditolak.

Putusan yang menyatakan Manchester City bersalah juga mencakup ketidakkooperatifannya dengan investigasi yang dilakukan Premier League selama beberapa tahun.

Kantor berita Bloomberg menyebutkan bahwa pembicaraan awal mengenai pencapaian penyelesaian finansial gagal karena klub tetap berpegang pada pernyataan tidak bersalahnya, dan tidak ada indikasi apa pun bahwa klub bersedia mengubah sikapnya.

Salah satu sumber mengatakan: "Manchester City tampaknya tidak mengakui telah melakukan pelanggaran apa pun. Masuk akal untuk beranggapan bahwa setelah dinyatakan bersalah atas sebanyak itu dakwaan, mereka akan mencari semacam penyelesaian, tetapi hal itu tampaknya tidak mungkin saat ini. Semua orang hanya menunggu sanksi, dan itu tidak menguntungkan liga maupun klub-klub."

Surat kabar "Telegraph" mengungkap pada hari Jumat bahwa klaim Manchester City memiliki "bukti yang tak terbantahkan" yang dapat membatalkan putusan bersalahnya pada banding bersandar pada sekumpulan besar surat elektronik, surat-surat, dan rekening bank.

Menurut orang-orang yang mengetahui kasus ini, pemeriksaan ulang terhadap dokumen pemerintah dari Abu Dhabi, kuitansi, serta kesaksian 24 saksi, bukti-bukti yang menurut klub salah dikesampingkan oleh sidang awal, akan menjadi inti dari upaya mereka untuk mendapatkan pembebasan penuh atau sebagian, atau menuntut pengadilan ulang.



