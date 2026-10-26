Skenario Barcelona Terulang: Atletico Kejutkan Arsenal dengan Keputusan Final soal Alvarez

Atlético Madrid melayangkan tamparan keras kepada raksasa-raksasa Eropa, dan menegaskannya dengan lantang: bintang Argentina Julián Álvarez tidak dijual pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang.

Situs TEAMtalkmengungkapkan bahwa manajemen Los Rojiblancos telah memberitahu Arsenal, Paris Saint-Germain, bahkan sang pemain sendiri, bahwa ia tidak akan diizinkan pergi selama musim berjalan ini, sehingga mengakhiri berbulan-bulan pengejaran dan spekulasi.

Musim panas penuh pengejaran yang berakhir dengan kekecewaan

Arsenal menghabiskan sebagian besar musim panas dengan memantau situasi Álvarez secara saksama di Stadion Wanda Metropolitano, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan bintang Atlético Madrid itu, yang menunjukkan keinginan besar untuk pergi.

Tujuan utama sang pemain pun jelas: Barcelona, namun Atlético Madrid tetap teguh pada sikapnya yang sepenuhnya menolak gagasan menjualnya ke rival langsung asal Catalan tersebut.

Meski menolak keras Barcelona, klub Spanyol itu secara mengejutkan menunjukkan keterbukaan terhadap Arsenal, di mana pembicaraan rahasia digelar di London bersama direktur sportif klub Andrea Berta, yang selama itu tim Inggris tersebut menjajaki kemungkinan membawa kembali sang juara Piala Dunia ke Inggris sekali lagi.

Arsenal menjaga komunikasi yang berkelanjutan dengan para agen pemain, dan menyadari bahwa Barcelona masih menjadi pilihan pertama bagi Álvarez. Meski gagasan pindah ke London utara sempat mengemuka, sang penyerang tidak mendesak kuat untuk mewujudkannya selama musim panas.

Bahkan Arsenal terus menjalin komunikasi dengan lingkaran sang pemain hingga setelah bursa transfer ditutup, dengan harapan ia akan menjadi lebih terbuka menjelang Januari. Hal itu tampaknya memang mulai terwujud, karena Álvarez menjadi lebih menerima gagasan pergi ke tujuan lain, yang memberikan dorongan moral bagi tim asuhan Mikel Arteta dan menempatkannya di barisan terdepan klub-klub yang berpeluang mendapatkannya.

Bagaimana dengan Gyökeres dan Kvaratskhelia?

Keputusan ini merupakan pukulan besar bagi Arsenal, yang kini terpaksa mencari jalur berbeda untuk memperkuat lini serangnya. Meski ketertarikan klub terhadap Álvarez masih ada, setiap langkah akan ditunda hingga musim panas.

Hal ini berdampak langsung pada masa depan Viktor Gyökeres, di mana setiap kemungkinan kepergiannya tampaknya lebih mungkin dipertimbangkan hanya pada musim panas.

Adapun Paris Saint-Germain, yang telah lama menunjukkan ketertarikan jangka panjang terhadap pemain Argentina itu, juga terpaksa menerima kenyataan. Meski bintangnya Khvicha Kvaratskhelia mengalami cedera yang mengakhiri musimnya, sumber di dalam klub Paris menegaskan bahwa Luis Enrique sama sekali tidak berkeinginan mendatangkan seorang pemain hanya untuk menyediakan pengganti sementara bagi sang pemain Georgia, yang berarti sikap Paris tidak akan berubah sekalipun dengan absennya Kvara.



