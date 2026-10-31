Krisis kontroversial antara Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, dan China telah melampaui batas sepak bola, serta kembali mengangkat ke permukaan konsekuensi yang mungkin timbul akibat keterlibatan kompetisi olahraga dalam konfrontasi dengan raksasa Asia tersebut.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa televisi resmi China menghentikan penayangan pertandingan Liga, setelah Mbappe memberikan komentar atas sebuah gambar sindiran yang menampilkan wajahnya ditempelkan di atas gambar pemimpin China Mao Zedong, tanpa menyebut namanya secara langsung.

Sang pemain, Liga Spanyol, dan klub Real pun bergegas menyampaikan permintaan maaf mereka, di tengah ancaman masuk ke dalam krisis yang bisa menimbulkan kerugian finansial besar bagi ketiga pihak.

Krisis ini dalam beberapa hari terakhir dibandingkan dengan insiden serupa yang dialami liga bola basket Amerika beberapa tahun lalu.

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Pada Oktober 2019, Daryl Morey, yang saat itu menjabat sebagai general manager tim Houston Rockets, mengunggah sebuah pesan melalui platform Twitter, yang di dalamnya ia menyatakan dukungannya terhadap unjuk rasa di Hong Kong, dengan mengatakan "Berjuanglah demi kebebasan. Dukung Hong Kong".

Morey menghapus pesan itu tak lama kemudian, tetapi reaksi datang seketika. Federasi Bola Basket China, yang saat itu diketuai mantan pemain Yao Ming, menangguhkan kerja samanya dengan tim Rockets, salah satu klub paling populer di negara Asia tersebut, berkat periode yang dihabiskan Yao di Houston secara khusus.

Krisis itu dengan cepat melampaui batas tim Rockets, karena televisi resmi China menghapus pertandingan liga bola basket Amerika dari jadwal programnya, dan beberapa perusahaan juga menangguhkan perjanjian komersial mereka. Liga pun mendapati dirinya menghadapi krisis besar di salah satu pasar internasional terpentingnya.

Ratusan juta dipertaruhkan

Pukulan ekonominya besar. Pada Februari 2020, Adam Silver, komisaris liga bola basket Amerika, memperkirakan bahwa konfrontasi tersebut bisa merugikan kompetisi hingga ratusan juta dolar, tetapi ia menjelaskan bahwa kerugian yang diperkirakan kurang dari 400 juta dolar. Nyatanya, liga kehilangan 200 juta dolar sepanjang tahun 2019 saja, setelah krisis itu meletus.

Silver membela hak Morey atas kebebasan berpendapat, meski ada dampak komersial yang menyertainya. Pada saat yang sama, boikot televisi berlangsung dalam waktu yang lama. Televisi China secara pengecualian menyiarkan satu pertandingan dari babak final tahun 2020 antara Los Angeles Lakers dan Miami Heat, tetapi penayangan pertandingan secara rutin baru kembali pada tahun 2022.

Konsekuensi ekonomi tidak terbatas pada penghentian siaran televisi, karena tim Houston Rockets kehilangan sekitar 20 juta dolar akibat pembatalan perjanjian komersial, dan liga bola basket Amerika juga terpaksa menurunkan ekspektasinya terkait pertumbuhan batas atas gaji akibat perselisihan dengan China.

Itu merupakan pukulan yang memengaruhi klub maupun pemain, dan mengungkap sejauh mana ketergantungan kompetisi secara komersial pada pasar Asia.

Hubungan komersial mulai pulih secara bertahap sejak saat itu. Pada Oktober ini, tim Houston Rockets dan Dallas Mavericks menjalani dua pertandingan persiapan di Makau, sebagai pertanda sejauh mana upaya liga bola basket Amerika untuk membangun kembali hubungannya dengan pasar China.

Kini, konsekuensi itu meluas hingga menyentuh Mbappe dan sepak bola Spanyol. Selain penghentian siaran melalui televisi China, beberapa merek dagang China mengakhiri perjanjian mereka dengan bintang Prancis tersebut.

Liga bola basket Amerika membutuhkan beberapa tahun hingga hubungannya dengan China kembali normal, sebuah preseden yang mencerminkan besarnya dampak yang bisa ditinggalkan oleh krisis individu terhadap sebuah kompetisi olahraga secara keseluruhan.