Skenario 2010 Terulang: Mampukah Rencana Perez dan Mourinho Menjatuhkan Barcelona?

Sembari para suporter menanti bergulirnya kembali roda pertandingan resmi setelah berakhirnya Piala Dunia, seluruh perhatian tertuju ke bursa transfer.

Musim panas 2026 ini membuktikan bahwa Florentino Perez, yang kembali terpilih sebagai presiden Real Madrid, siap mengerahkan seluruh kekuatan finansialnya untuk membatasi dominasi rival abadinya, Barcelona, yang telah memenangi LaLiga dalam dua musim terakhir.

Gelombang transfer, baik yang sudah dipastikan maupun yang belum rampung, yang tengah disiapkan Real Madrid untuk digelontorkan tahun ini, jauh melampaui apa yang dilakukan Florentino Perez pada musim panas 2010 dengan tujuan menggeser Barcelona dari takhtanya, yang kala itu bergelar juara Liga Champions Eropa, di samping keberhasilan-keberhasilan di turnamen-turnamen Spanyol serta raihan trebel bersejarah (Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions Eropa) pada 2009.

Arah kebijakan di bursa transfer saat ini begitu mirip hingga Perez pun kembali menggunakan pelatih yang sama yang ia datangkan kala itu, sosok asal Portugal Jose Mourinho, yang untuknya ia membayar 15 juta euro untuk menariknya dari Benfica.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa mengingat Mourinho tidak sebanding dengan Alvaro Arbeloa atau bahkan Xabi Alonso di mata presiden klub, pelatih veteran asal Portugal itu kini ditawari pilihan penguatan skuad yang lebih luas dibandingkan yang tersedia baginya pada 2010.

Real Madrid dan Mourinho: Skenario 2010

Pada musim panas itu, 16 tahun silam, Real Madrid merekrut Angel Di Maria, winger internasional Argentina yang luar biasa dari Benfica; Mesut Ozil, gelandang internasional Jerman dari Werder Bremen yang bersinar di Piala Dunia musim panas itu; Sami Khedira, gelandang internasional Jerman berpostur kokoh dari Stuttgart; dan Ricardo Carvalho, bek tengah Portugal ternama, yang menjadi pemimpin Mourinho di ruang ganti selama periode pertamanya bersama Chelsea.

Bergabung pula ke tim dua pemain Spanyol yang menjanjikan: Pedro Leon, gelandang serang dari Getafe, dan Sergio Canales, gelandang serang yang namanya mulai mencuat di Racing Santander.

Total biaya mencapai sekitar 60 juta euro kala itu. Tujuan dari kedatangan-kedatangan ini adalah melengkapi rangkaian transfer yang telah dilakukan sebelumnya seperti Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, dan Xabi Alonso, dengan total investasi rekor yang melampaui 230 juta euro.

Selama musim panas 2026, Florentino Perez berupaya menyenangkan hati Mourinho dengan mendatangkan pemain-pemain baru guna membantu Real Madrid keluar dari pusaran dua musim tertinggal dari Barcelona. Ia merekrut bek Prancis Ibrahima Konate (26 tahun) dan gelandang serang Portugal Bernardo Silva (31 tahun) setelah kontrak keduanya masing-masing berakhir bersama Liverpool dan Manchester City, membayar 60 juta euro kepada Chelsea untuk bek sayap Catalan Marc Cucurella (28 tahun), serta 20 juta euro kepada Inter Milan untuk bek internasional Belanda Denzel Dumfries (30 tahun).

Dalam beberapa hari terakhir, seusai berakhirnya Piala Dunia, muncul laporan-laporan yang menyebutkan niat Real Madrid membayar lebih dari 100 juta euro untuk merekrut Yan Diomande, winger Pantai Gading berusia 19 tahun dari Leipzig, dan boleh jadi ada nilai serupa untuk merekrut Rodri Hernandez, gelandang berusia 30 tahun dari Manchester City, yang membuat semua orang kagum dengan penampilan gemilangnya di Piala Dunia, sehingga melampaui keraguan awal Real Madrid.

Maka, jika kedua transfer itu terwujud, keduanya jelas akan melampaui upaya Real Madrid pada musim panas 2025, yang menyasar tujuan yang sama seperti saat ini: menggeser Barcelona dari takhtanya.

Selama musim panas 2025, para pemain berikut bergabung ke Real Madrid: gelandang serang Argentina Franco Mastantuono (18 tahun, datang dari River Plate seharga 63,2 juta euro), lalu bek Spanyol Dean Huijsen (20 tahun, datang dari Bournemouth seharga 58 juta euro), bek sayap Spanyol Alvaro Carreras (22 tahun, datang dari Benfica seharga 50 juta euro), dan bek sayap internasional Inggris Trent Alexander-Arnold (25 tahun, datang dari Liverpool seharga 11 juta euro sebulan sebelum kontraknya bersama Liverpool berakhir, agar bisa bermain bersama Real Madrid di Piala Dunia Antarklub 2025).

Setelah berlalu dua belas bulan, dan setelah mengeluarkan dana sebesar 182,2 juta euro, tidak seorang pun dari mereka mampu mengamankan tempat inti dalam susunan pemain Real Madrid yang akan diandalkan Mourinho.

Barcelona: Generasi Istimewa bersama Guardiola

Pada musim panas 2010, Barcelona, di bawah asuhan Pep Guardiola dan sebuah generasi bakat lokal istimewa yang dipimpin Lionel Messi, memanen gelar dan menikmati ketenaran dunia sejak 2008.

Transfer pada tahun itu terbatas tetapi membuahkan hasil: penyerang David Villa bergabung dari Valencia seharga 40 juta euro, pemain internasional Argentina Javier Mascherano dari Liverpool seharga 22 juta euro, dan bek sayap Brasil Adriano Correia dari Sevilla seharga 9,5 juta euro.

Musim 2010-2011, yang merupakan musim pertama Mourinho bersama Real Madrid, berakhir dengan kemenangan Barcelona meraih gelar Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, yang kini keduanya berada di museum Barcelona.

Setelah lebih dari lima belas tahun, sejarah terulang: Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia dengan pemanggilan delapan pemain dari Barcelona, dan pada musim panas yang sama, Mourinho tiba di Madrid.

Dalam musim-musim terakhir, dan berdasarkan pembatasan finansial yang diberlakukan Liga Spanyol, serta komitmennya mengembangkan akademi mudanya sendiri, Barcelona merekrut mantan pemain mudanya Dani Olmo, seharga 60 juta euro dari Leipzig, dan Pau Victor dari Girona seharga 2,5 juta euro, kemudian, setelah cedera Marc Andre ter Stegen, kiper Polandia Wojciech Szczesny bergabung sebagai pemain berstatus bebas transfer.

Pada musim panas 2025, dalam periode transfer kedua dengan kehadiran Hansi Flick di bangku cadangan Barcelona, nilai klausul pelepasan kiper Joan Garcia dibayarkan kepada Espanyol sebesar 25 juta, dan Roony Bardghji bergabung, seharga 2,5 juta, di samping pemain-pemain pinjaman Marcus Rashford (Manchester United) dan Joao Cancelo (Al Hilal).

Adapun pada musim panas 2026, Barcelona sejauh ini telah merekrut dua penyerang: Anthony Gordon, pemain timnas Inggris berusia 25 tahun, yang dibeli dari Newcastle seharga 70 juta euro ditambah 10 juta euro sebagai tambahan, dan Karim Adeyemi, penyerang internasional Jerman, dari Borussia Dortmund, yang bernilai 22 juta euro ditambah 7 juta euro sebagai tambahan.

Dan dengan berlanjutnya upaya merekrut Julian Alvarez, panggung pun telah tertata: Real Madrid di bawah asuhan Mourinho menghadapi dominasi Barcelona, jika tidak di kancah benua, maka pasti di kancah domestik.