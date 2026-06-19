Andrés Iniesta, legenda tim nasional Spanyol, berusaha memotivasi Los Matadores setelah awal yang kurang memuaskan di Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, dan saat ini sedang bersiap untuk menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu lusa.

Dalam artikelnya di surat kabar Marca, Iniesta mengatakan bahwa tim harus melihat ke depan, melupakan kesalahan, dan segera menemukan jalan menuju kemenangan.

Legenda La Roja ini mengenang perjalanan timnas negaranya di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, setelah timnas Spanyol kalah dalam pertandingan pembuka melawan Swiss, namun pada akhirnya berhasil meraih gelar juara dunia.

Iniesta menambahkan, “Tidak mungkin kita tidak memikirkan apa yang terjadi di Afrika Selatan. Apa yang kita alami saat itu jauh lebih buruk. Kita kalah pada pertandingan pertama melawan Swiss, sedangkan yang terjadi sekarang hanyalah hasil imbang.”

Ia menegaskan, “Sampai hari ini pun saya masih ingat saat-saat yang kami lalui di kamp tim nasional setelah awal Piala Dunia 2010 dengan kekalahan itu. Itu adalah saat-saat yang sulit, bahkan hari-hari yang sulit.”

Ia menjelaskan, “Sekarang saatnya untuk tenang. Setelah 16 tahun berlalu, saya masih ingat pesan pelatih dalam pertemuan pertama yang kami adakan sebagai tim setelah kekalahan itu. Kata-katanya singkat dan tegas: ‘Jika kita memenangkan enam pertandingan berikutnya, kita akan menjadi juara dunia,’ begitulah yang dikatakan Vicente del Bosque kepada kami.”

Ia menambahkan, “Itu merupakan tantangan sejati bagi setiap individu yang menjadi bagian dari tim tersebut. Itu adalah masa—yang mirip dengan situasi saat ini dalam hal ini—yang dipenuhi kritik. Namun, pada saat yang sama, masa itu seharusnya menjadi waktu untuk memperkuat kekompakan di dalam ruang ganti.” Keriuhan, seperti yang dikatakan Luis de la Fuente, ada di luar, tetapi tidak boleh masuk ke dalam. Ini adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan, jadi kita harus mengarahkan seluruh energi kita untuk mencari solusi.”

Dia menambahkan, “Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan, juga bukan waktunya untuk kehilangan kepercayaan. Apa gunanya itu? Sama sekali tidak ada. Tim nasional ini telah membuktikan berkali-kali bahwa mereka memiliki bakat, kualitas, dan karakter yang diperlukan untuk mengatasi rintangan-rintangan awal ini. Dan saya sangat yakin mereka akan melakukannya.”