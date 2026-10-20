Di level tertinggi sepakbola, permainan berlangsung dengan tempo tanpa henti. Kecepatan, duel fisik, dan tekanan yang terus-menerus bisa membuat apa yang terjadi di lapangan terasa begitu cepat hingga sulit diikuti.

Namun, bagi pemain elite seperti Harry Kane, Mohammed Kudus, Romeo Lavia, dan Lexi Lloyd-Smith, riuh di sekitar mereka seolah menghilang, permainan terasa melambat, dan ketenangan mengambil alih.

Untuk membantu pemain menemukan kejernihan itu saat pertandingan semakin sengit, Skechers Football resmi memperkenalkan Beyond Illusion Pack, dengan pilihan warna baru yang mencolok untuk model SKX_2 Elite FG dan Razor 2 Elite FG.

Dirancang berdasarkan prinsip utama bahwa kenyamanan mengubah segalanya, koleksi ini mengambil inspirasi visual dari keindahan padang pasir yang luas. Nuansa warna pasir yang hangat dipadukan dengan kilau emas metalik, aksen biru opal yang mengingatkan pada oasis, serta abu-abu tua sebagai penyeimbang.

Skechers

Dirancang untuk pemain yang mengandalkan sentuhan dan visi guna mengatur tempo, SKX_2 Elite FG berfokus pada kontrol maksimal. Model ini memiliki bagian atas Fitknit yang dirancang ulang agar mengikuti bentuk kaki secara alami, sehingga memberikan dukungan yang menyesuaikan diri dan kenyamanan dengan sirkulasi udara yang baik. Detail permukaan Precision Strike Control juga dirancang untuk mengoptimalkan setiap sentuhan, umpan, dan tembakan.

Di bagian bawah, bantalan Hyper Burst Pro memberikan perlindungan yang responsif terhadap benturan. Sistem tali yang dipasang miring menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk kaki, sementara sol luar multidireksional yang baru dirancang memberikan daya cengkeram maksimal saat berbelok tajam.

Skechers

Bagi pemain sayap dan penyerang yang mengandalkan akselerasi eksplosif, Razor 2 Elite FG yang ringan dibuat untuk kecepatan murni. Sepatu ini menggunakan pelat TPU dan serat kaca serta susunan pul yang terinspirasi dari sepatu lari lintasan, untuk memaksimalkan daya dorong dan kemampuan mengurangi kecepatan dengan cepat.

Bagian atas yang seluruhnya terbuat dari mikrofiber membuat sepatu ini tidak memerlukan masa penyesuaian sejak dikeluarkan dari kotak, sementara struktur ripstop di bagian dalam menjaga kaki tetap pada posisinya agar pemain bisa merasakan kontak langsung dengan bola. Model Razor 2 dan SKX_2 juga sama-sama menggunakan lapisan V-Grip PU dari Skechers untuk menambah daya lekat saat menyentuh bola, serta elemen silikon Grip_Fit di sepanjang lapisan dalam untuk mencegah kaki tergelincir.

Belanja: Skechers Beyond Illusion Pack

Model Skechers Beyond Illusion Elite, yang berada di tingkatan tertinggi, resmi mulai digunakan di lapangan pada 19 Oktober. Bagi pemain di setiap tingkatan, jajaran lengkapnya bertambah pada 23 Oktober dengan dirilisnya seri Academy, Club, dan Kids Academy. Anda dapat membeli koleksi sepatu bola ini langsung melalui situs Skechers.



