Skandal yang Menghebohkan... Pernyataan Rasis Terhadap Para Pemain Kulit Hitam Mengguncang Piala Dunia!

Mantan penyerang tim nasional Yugoslavia, Radi Bogdanović, yang saat ini bekerja sebagai analis olahraga di televisi Serbia, memicu kontroversi besar setelah melontarkan pernyataan rasis yang terang-terangan terhadap para pemain berkulit hitam saat menganalisis pertandingan antara Belgia dan Iran di Piala Dunia 2026, dalam insiden yang digambarkan sebagai "skandal media".

Menurut siaran saluran resmi Serbia, RTS, Bogdanović, menanggapi pertanyaan mengenai pengusiran bek Belgia Nathan Ngui pada menit ke-66, mengatakan: “Di level ini, menjadi bek terakhir, gagal menghalau tendangan bebas, lalu diusir… Saya selalu mengatakan bahwa para pemain ini (dan saya bukan orang yang rasis), tetapi khususnya para pemain berkulit hitam tidak memiliki konsentrasi yang cukup untuk bertahan lebih dari 60 hingga 80 menit".

Alih-alih menarik kembali pernyataannya atau meminta maaf, analis asal Serbia itu tetap pada versinya mengenai kejadian tersebut, sambil menambahkan: “Jika kita ingin membahas detailnya, kita bisa melakukannya. Mereka juga melakukan kesalahan. Tentu saja saya tidak menggeneralisasi, tetapi mayoritas kehilangan konsentrasi, dan kemudian situasi seperti ini pun terjadi,” dalam pernyataan yang memicu gelombang kemarahan luas di media sosial.

Bogdanović, yang pernah tampil dalam 3 pertandingan internasional bersama tim nasional Yugoslavia dan mencetak dua gol, merupakan salah satu tokoh terkenal di media olahraga Serbia. Namun, pernyataannya baru-baru ini menempatkannya di tengah kontroversi etika dan profesionalisme, terutama mengingat komitmen Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dalam memerangi rasisme di lapangan.

Pernyataan ini muncul pada saat yang sensitif, di mana Piala Dunia 2026 akan menampilkan partisipasi luas dari para pemain dari berbagai ras dan kebangsaan, di tengah kampanye internasional yang intensif untuk memerangi diskriminasi rasial dalam olahraga, sehingga menjadikan pernyataan analis Serbia tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap nilai-nilai olahraga dan kemanusiaan.

Perlu dicatat bahwa stasiun televisi resmi Serbia, RTS, hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi apa pun terkait pernyataan rasis yang disiarkan secara langsung tersebut, sementara tuntutan di media sosial semakin meningkat agar analis tersebut dimintai pertanggungjawaban dan diberhentikan dari pekerjaannya, serta agar badan-badan olahraga internasional menyelidiki insiden tersebut dan mengambil tindakan yang tegas.