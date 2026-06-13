Skandal yang Mengguncang Piala Dunia 2026... Timnas Inggris Jadi Korban Pencurian

Tindakan keamanan untuk Piala Dunia 2026 menghadapi ujian nyata pertamanya menjelang dimulainya turnamen, setelah tim nasional Inggris melaporkan pencurian sebagian perlengkapan latihannya saat sedang dipindahkan dari kamp pelatihan di Florida ke markas besar mereka di Kansas City, Amerika Serikat.

Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, memimpin timnas Inggris di turnamen yang akan dimulai dalam beberapa hari ke depan, di mana "The Three Lions" dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memperebutkan gelar juara. Namun, tim ini mendapati diri mereka menghadapi krisis yang tak terduga setelah peralatan penting hilang selama proses pengiriman.

Menurut laporan surat kabar Inggris "Daily Mail", barang-barang yang dicuri meliputi sepatu olahraga milik sejumlah bintang tim nasional, di antaranya Harry Kane, Jude Bellingham, dan Anthony Gordon, serta bola resmi untuk pertandingan, alat analisis performa, dan peralatan teknis yang digunakan staf pelatih setiap hari.

Pengiriman tersebut berangkat dari kota West Palm Beach di negara bagian Florida menuju markas tim nasional di "Soccer Village" di kota Kansas City, tempat tim akan tinggal selama babak penyisihan grup dan sebagian besar masa partisipasinya di Amerika Serikat. Saat peralatan tiba, delegasi Inggris menemukan bahwa sejumlah paket penting hilang.

Laporan dari Inggris menyebutkan bahwa beberapa pemain kehilangan sepatu yang dirancang khusus untuk turnamen ini, sementara banyak bola latihan juga hilang, hingga beberapa laporan menyebutkan hanya tersisa satu bola setelah insiden tersebut.

Pencurian tersebut memaksa Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk segera mengatur ulang semua pengaturan logistik, dalam upaya untuk menemukan peralatan yang hilang atau menggantinya sebelum kompetisi dimulai. Polisi Kota Kansas City juga membuka penyelidikan mendalam atas insiden tersebut, dan mengumumkan penangkapan dua tersangka, tanpa mengungkapkan detail tambahan mengenai sejauh mana keterlibatan mereka.

Krisis ini terjadi pada waktu yang sangat sensitif bagi timnas Inggris, yang bersiap untuk menjalani pertandingan pertamanya di turnamen ini melawan Kroasia pada Rabu mendatang di stadion di Dallas. Tim asuhan Tuchel belum memainkan satu pun pertandingan di edisi Piala Dunia kali ini, sementara berbagai insiden mengkhawatirkan menumpuk selama masa persiapan.

Beberapa minggu lalu, kamp Inggris di Florida mengalami insiden penembakan di dekat pusat latihan, yang memicu kekhawatiran di dalam rombongan, sementara tim juga menghadapi gangguan terkait gempa bumi yang melanda Kepulauan Florida Keys saat mereka berada di sana.

Insiden pencurian ini kembali mengangkat isu keamanan di Piala Dunia 2026, yang sebelumnya menjadi perdebatan luas karena prosedur ketat yang diberlakukan terhadap delegasi peserta. Tim-tim seperti Iran, Senegal, dan Uzbekistan telah mengeluhkan lamanya prosedur pemeriksaan dan penggeledahan di bandara-bandara Amerika, sementara Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan panitia penyelenggara membela langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari protokol keamanan yang diperketat untuk turnamen yang diselenggarakan bersama di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Namun, kekhawatiran kali ini melampaui masalah masuk dan perjalanan, hingga menyentuh kemampuan panitia penyelenggara dalam melindungi peralatan tim di wilayah tuan rumah. Hilangnya barang-barang sensitif seperti papan taktik, perangkat analisis, dan sepatu pribadi para pemain telah memicu kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan federasi yang berpartisipasi dalam turnamen ini.

Meskipun ada krisis ini, timnas Inggris berusaha memastikan insiden tersebut tidak memengaruhi persiapan teknis dan jadwal kompetisinya. Tuchel, yang berambisi membawa Inggris kembali ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1966, berharap masalah ini dapat diselesaikan sepenuhnya sebelum menghadapi Kroasia.

Sebelum memulai perjalanan mereka di lapangan, tim Inggris terpaksa menghadapi pertarungan yang sama sekali berbeda, jauh dari sepak bola dan melawan waktu serta pencuri sekaligus.