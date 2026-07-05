Skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya... Gedung Putih meminta FIFA untuk membatalkan pengusiran Balugon!

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu gelombang kontroversi yang luas, Komite Disiplin Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari Minggu ini, menangguhkan sanksi akibat kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat, Folarin Balugun, selama pertandingan timnas AS melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia 2026, sehingga ia memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan melawan Belgia besok, Senin, di babak 16 besar.

Menurut laporan jurnalis Inggris Ben Jacobs, Gedung Putih telah menghubungi FIFA dan meminta Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meninjau kembali kartu merah yang diterima Balogun; informasi ini memicu tuduhan adanya campur tangan politik dalam keputusan turnamen.

Jacobs menambahkan bahwa FIFA telah meneruskan kasus ini ke komite independennya, sambil menegaskan bahwa komunikasi apa pun dari Gedung Putih tidak akan memengaruhi keputusan tersebut, mengingat kewenangan yang diberikan oleh Pasal 27 Peraturan Disiplin, yang mengizinkan penangguhan pelaksanaan sanksi disiplin secara penuh atau sebagian dalam keadaan tertentu.

Meskipun keputusan tersebut telah dikeluarkan, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan alasan penangguhan sanksi tersebut, yang membuka peluang bagi gelombang spekulasi dan kritik mengenai sejauh mana independensi keputusan disiplin selama turnamen berlangsung.

Setelah keputusan tersebut diumumkan, Presiden AS Donald Trump memposting pesan melalui platform “Truth Social”-nya, di mana ia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil untuk “memperbaiki kesalahan besar”, dalam postingan yang secara luas ditafsirkan sebagai isyarat bahwa ia secara langsung memantau insiden tersebut.

Sebelumnya, Balugun mencetak gol saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina (2-0), sebelum akhirnya diusir pada menit ke-64 akibat tekel keras terhadap bek Tarek Mehrić, yang menyebabkan sang bek mengalami keseleo parah pada pergelangan kakinya.

Balojun dianggap sebagai salah satu pemain kunci timnas AS di turnamen ini, setelah mencetak tiga gol sejak dimulainya Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko. Ketidakhadirannya dalam laga melawan Belgia akan menjadi kerugian besar bagi timnas negaranya dalam upayanya lolos ke babak perempat final.

Jika kebenaran dari spekulasi yang beredar mengenai keputusan ini terbukti, maka hal ini akan dianggap sebagai salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia, karena dapat memicu pertanyaan mengenai independensi komite disiplin dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam FIFA.