Kontroversi wasit besar meletus dalam laga Manchester United kontra Ipswich, Minggu hari ini, dalam ajang Liga Primer Inggris.

Manchester United memulihkan keseimbangannya dengan cara terbaik yang mungkin, setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan telak dengan skor 5-1 atas tamunya Ipswich Town, pada pekan kedua Liga Primer Inggris, sehingga meraih kemenangan pertama mereka musim ini di bawah asuhan pelatih Michael Carrick.

Aturan handball kembali menjadi pusat perdebatan, di mana Harry Maguire turut andil dalam memberi Manchester United keunggulan 2-1 dalam kemenangan mereka atas Ipswich.

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Bek tengah itu melaju ke depan setelah merebut bola, dan melepaskan umpan silang di dalam kotak penalti yang membelok masuk ke gawang lewat Jacob Greaves, sehingga mencetak gol bunuh diri.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa saat meninjau ulang tayangan, tampak Maguire merebut bola dengan kedua tangannya, tetapi karena bukan dia pencetak gol yang sebenarnya, gol itu tetap disahkan.

Surat kabar itu melanjutkan: "Seandainya Maguire memperoleh keuntungan langsung dari handball dan mencetak gol sendiri, maka tendangan bebas akan diberikan dan gol tersebut dianulir".

Dan menambahkan: "Banyak orang akan berpendapat, dan memang benar, bahwa Maguire jelas memperoleh keuntungan dari handball itu".

Di sisi lain, pusat pertandingan Liga Primer Inggris menjelaskan: "Keputusan wasit untuk mengesahkan gol bagi Manchester United telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh teknologi Video Assistant Referee (VAR), di mana terbukti bahwa Maguire bukanlah pencetak gol langsung setelah handball yang tidak disengaja".

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Adapun pendapat teknologi Video Assistant Referee adalah: "Ini adalah gol bunuh diri, dan handball yang tidak disengaja tidak layak dihukum, oleh karena itu kami merekomendasikan pengesahan gol tersebut".









Kritik Suporter terhadap Tim Wasit

Keputusan itu benar-benar membuat para suporter kebingungan, dan media sosial dibanjiri kritik tajam terhadap para ofisial.

Salah satu pengguna menulis: "Gol Maguire ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai handball yang tidak disengaja ketika kedua tangannya membantunya mengendalikan bola".

Yang lain berkata: "Ini gila. Jika Maguire mencetak gol secara langsung, itu handball, tetapi karena ini gol bunuh diri, maka tidak dianggap demikian. Siapa yang membuat aturan ini? Bukankah handball tetaplah handball?".

Pengguna ketiga berkomentar: "Kita kehilangan sepakbola ketika kita kehilangan akal sehat, aku tidak peduli apakah arah bola dibelokkan, ini handball dari Maguire".

Skandal Wasit yang Menggemparkan

Adapun akun "Archivo VAR" di X, yang berspesialisasi dalam kasus-kasus wasit, berkata: "Skandal menggemparkan bagi teknologi video dalam laga Manchester United kontra Ipswich. Maguire merebut bola dengan menggunakan kedua tangannya beberapa saat sebelum tayangan berakhir dengan sebuah gol".

Dan melanjutkan: "Ini handball yang sangat jelas. Kita berhadapan dengan contoh sempurna dari apa yang dikenal sebagai handball yang disengaja".







