Amerika Serikat mengalami kekalahan telak 4-1 dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sehingga kembalinya penyerang Fularin Balugun yang kontroversial berubah menjadi skandal olahraga dan politik, setelah campur tangan langsung dari Presiden Donald Trump dan FIFA untuk mencabut skorsingnya beberapa jam sebelum pertandingan.

Berbagai laporan media menegaskan bahwa keputusan luar biasa FIFA untuk memasukkan Balogun terjadi setelah adanya tekanan dari Gedung Putih terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino, sebuah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memicu gelombang kemarahan global serta tuduhan keberpihakan dan manipulasi terhadap aturan permainan.

Di lapangan, Belgia tidak memberikan ruang untuk keraguan akan keunggulannya, di mana Charles De Ketelaere bersinar dengan mencetak dua gol, sementara Hans Vanaken memanfaatkan kesalahan fatal dari Matt Frese, sebelum Romelu Lukaku memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu, meskipun Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan di babak pertama.

Adapun Balugon, yang menjadi pusat kontroversi selama beberapa hari, tidak memberikan pengaruh yang berarti, sehingga membuktikan bahwa keputusan paling kontroversial dalam sejarah turnamen ini sia-sia belaka, dan melemparkan bayangan kelam pada integritas kompetisi.

Dalam konferensi pers, pelatih Mauricio Pochettino mengakui kegagalan telak tersebut dengan mengatakan: “Kami tidak menunjukkan kualitas sebenarnya. Belgia adalah tim yang lebih baik, dan kami tidak perlu mencari-cari alasan,” sambil menolak bersembunyi di balik kontroversi politik.

Pochettino membela sikap pribadinya dengan mengatakan: “Apa gunanya hinaan dan ancaman? Tugas saya adalah melatih tim, dan jika Komite Disiplin mengizinkan Balugon bermain, tidak ada masalah,” sambil menambahkan: “Saya kecewa dengan banyaknya pembicaraan tentang politik dan manipulasi, tetapi itu bukan alasan untuk penampilan buruk kami.”

Penyisihan yang memalukan ini merupakan bencana tiga dimensi: secara olahraga karena tersingkir lebih awal, secara politik karena mengungkap campur tangan yang tidak sah, dan secara etika karena mencoreng citra turnamen, dalam insiden yang mungkin akan menghantui Trump dan FIFA dalam waktu lama.