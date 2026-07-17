Skandal taruhan mengguncang para raksasa... Gelombang penangkapan menjerat pejabat Galatasaray dan Beşiktaş

Pihak berwenang Turki membuka babak baru dalam skandal terbesar yang mengguncang dunia sepak bola Turki, setelah pada hari Jumat menahan 17 pejabat dari klub-klub liga, sebagai bagian dari penyelidikan besar-besaran terkait taruhan ilegal dan pengaturan hasil pertandingan.

Penangkapan tersebut dilakukan dalam penggerebekan serentak yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Istanbul dan sembilan provinsi lainnya, setelah analisis mendalam terhadap data platform taruhan legal selama periode 2020 hingga 2026.

Penyelidikan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita resmi Anadolu dan dikutip oleh media Turki, mengungkap keterlibatan para tersangka dalam memasang taruhan selama mereka menjabat posisi resmi di klub masing-masing.

Daftar tersebut mencakup empat pejabat dari dua klub raksasa sepak bola Turki, Galatasaray dan Beşiktaş, sementara surat perintah penangkapan telah dikeluarkan terhadap dua tersangka lainnya yang saat ini masih dalam pencarian.

Dalam komentar tegasnya mengenai kasus ini, Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunç menegaskan dalam pernyataan melalui platform “X” bahwa negara akan terus berjuang tanpa henti dalam pertempuran ini.

Ia mengatakan: “Kami terus dengan tegas memerangi taruhan ilegal, kekerasan dalam olahraga, manipulasi hasil pertandingan, dan hasil kejahatan… Kami akan bertindak tegas terhadap setiap struktur, hubungan, atau tindakan yang menimbulkan kecurigaan, merusak semangat olahraga, dan meragukan integritas sepak bola.”

Akar skandal ini bermula pada Oktober lalu, ketika Federasi Sepak Bola Turki (TFF) mengungkap kejutan besar dengan mengungkap keterlibatan sejumlah besar wasit dalam taruhan pertandingan. Tak lama kemudian, lingkup penyelidikan meluas hingga mencakup para pemain dan pejabat dari klub-klub Liga Utama, di mana ratusan orang dirujuk ke Komite Disiplin, sementara puluhan lainnya menghadapi tuntutan pidana di hadapan pengadilan.

Krisis ini terjadi pada saat yang sensitif, sehingga menjadi pukulan telak bagi kebangkitan sepak bola Turki yang baru saja mengalami kemajuan besar dengan lolosnya tim nasional ke Piala Dunia setelah absen selama 24 tahun, sebelum akhirnya tersingkir dari babak penyisihan grup.