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Tonda EckertGetty Images
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Skandal spionase: Hukuman untuk pelatih Southampton Tonda Eckert telah diputuskan

Championship
Southampton
T. Eckert

Manajer tim asal Jerman, Tonda Eckert, dijatuhi sanksi larangan beraktivitas selama enam pekan dengan masa percobaan serta denda sekitar 33.000 euro karena perannya dalam skandal "Spygate" yang melibatkan Southampton FC.

Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, mengumumkan putusan itu pada Rabu. Dengan demikian, pekerjaan Eckert di klub divisi dua Inggris itu tidak terpengaruh, dan ia tetap diizinkan berdiri di pinggir lapangan Saints.

Pria 33 tahun itu pada musim semi memimpin sebuah "rencana yang rumit dan terarah" untuk memata-matai sesi latihan lawan, seperti yang ditetapkan komisi independen dari English Football League (EFL). Klub yang terdampak adalah Middlesbrough, Oxford United, dan Ipswich Town. Southampton telah mengakui tuduhan tersebut.

Skandal spionase itu sudah sangat mahal sejak Mei: setelah kemenangan semifinal melawan Middlesbrough, Southampton dikeluarkan dari play-off Championship untuk promosi ke Premier League, dan lawan yang kalah menggantikan posisi mereka. Untuk musim berjalan, Saints juga dikurangi empat poin. Tanpa hukuman itu, Southampton saat ini akan berada di posisi play-off, bukan di peringkat 13.

Pembelaan Eckert di hadapan FA terbilang cukup ganjil: dalam pemeriksaannya pada musim panas, mantan pelatih akademi RB Leipzig itu menyatakan tidak tahu bahwa memata-matai tim lawan di Inggris melanggar aturan. Dalam sepak bola Eropa, praktik itu disebutnya sangat meluas. Pada Juni, Eckert sudah sempat meminta maaf secara terbuka, dan terakhir ia kembali memohon "pengampunan".

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11 Okt 2026

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Dukungan didapat pria Jerman itu dari pemilik klub Dragan Solak. Eckert adalah "orang baik yang membuat keputusan buruk", kata taipan media Serbia itu setelah putusan dijatuhkan. Ia sangat yakin Eckert adalah "salah satu pelatih muda paling menarik di Eropa" - meski telah membuat klub kehilangan "peluang 200 juta poundsterling".

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