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Manajer Liverpool Andoni Iraola mengkritik bocoran rekaman dari tempat latihan Manchester United menjelang laga pertama Mauricio Pochettino sebagai pelatih di Anfield. Dengan Manchester United berada di peringkat ke-18 Premier League, pelatih baru asal Argentina itu langsung menghadapi ujian berat melawan rival lama.

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Iraola kecam bocoran rekaman latihan Manchester United

Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola mengecam bocoran rekaman dari tempat latihan Manchester United menjelang debut Mauricio Pochettino di Anfield pada Minggu sore. Pelatih asal Argentina itu meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Amerika Serikat pada jeda internasional untuk menggantikan Michael Carrick dan langsung menghadapi salah satu rivalitas paling sengit dalam sepakbola Inggris.

Meski menerima rekaman video tersebut, Iraola menegaskan bahwa privasi sesi latihan tertutup harus dihormati. "Mereka mengirimkan rekaman itu kepada saya, tetapi yang terpenting, ini bisa terjadi kepada siapa saja," kata Iraola. "Kemarin, jika Anda bisa melihat sesi latihan kami selama 15 hingga 20 menit, Anda akan tahu siapa yang berlatih. Namun, ini bukan soal keuntungan. Ada alasan kami berlatih secara tertutup. Sejujurnya, ini tidak menyenangkan."

Pochettino memasuki situasi baru di Anfield

Pochettino menjadi manajer Manchester United pertama yang menjalani laga pembuka kiprahnya di Premier League melawan Liverpool, sehingga Iraola tidak memiliki acuan taktik terbaru untuk dipelajari. Meski United berada di peringkat ke-18 setelah 10 pertandingan, posisi terendah mereka pada tahap ini sejak musim 1986/87, bos Liverpool itu memperingatkan skuadnya agar tidak terkecoh oleh klasemen.

"Kami pernah saling berhadapan dan dia sudah memiliki pengalaman dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kami tidak punya acuan untuk bersiap karena saat ini kami belum tahu," aku Iraola. "Memang benar mereka memiliki kekurangan ini, tetapi kami juga tidak memiliki acuan seperti ketika menghadapi lawan-lawan lain. Awal pertandingan penting. Kami harus menyesuaikan diri dengan beberapa hal. Kami sangat mengenal para pemain, kelebihan dan kelemahan mereka, dan hingga hari ini hal itu tidak akan berubah dalam semalam."

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Membangun kembali pertahanan rapuh dan mematahkan kutukan Anfield

Pochettino mewarisi tim yang belum menang dalam delapan pertandingan kasta tertinggi dan masih mencari nirbobol pertama mereka di Premier League musim ini. United mencatatkan nilai gol harapan (xG) non-penalti per tembakan yang dihadapi tertinggi di liga, yakni 0,14. Sementara itu, Pochettino belum pernah menang dalam delapan pertemuan terakhirnya dengan Liverpool selama menangani Tottenham dan Chelsea.

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Meski begitu, United menang 2-1 di Anfield musim lalu untuk menyapu bersih dua pertemuan liga melawan rivalnya, sehingga Iraola meminta timnya menjaga fokus penuh. "Saya pikir para pemain saya, klub, kami semua mengenal Manchester United, dan semua orang mengenal tim ini," katanya. "Mereka bukan tim peringkat ke-18. Mereka jauh lebih baik, kami tahu itu. Belakangan ini mereka meraih hasil bagus melawan kami dan itu mungkin membantu. Mereka punya manajer baru dan tentu ingin mengawali kiprahnya dengan baik. Jadi, kami tahu kami harus tampil sebaik mungkin untuk mengalahkan mereka."

Efek pelatih baru menghadapi ujian di Anfield

Hanya satu dari sembilan manajer terakhir Manchester United, termasuk pelatih sementara, yang kalah dalam pertandingan pertamanya di Premier League. Catatan itu memberi Pochettino dorongan, meski superkomputer Opta menempatkan peluang menang Liverpool, yang berada di peringkat keempat, sebesar 57,3 persen. Sementara itu, Iraola memastikan Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, dan Jeremie Frimpong seharusnya tersedia saat Liverpool berupaya memperbaiki catatan kandang yang kurang meyakinkan, yakni hanya satu kemenangan liga dari lima laga di Anfield.

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"Itu terjadi. Wajar setiap kali ada manajer baru, Anda ingin memberi kesan baik," tutup Iraola. "Kami harus menyadari pentingnya pertandingan ini dan berbagai faktor yang menyertainya. Mereka punya manajer baru dan kami ingin memperbaiki performa kandang. Kesempatan pertama kami adalah melawan United pada Minggu."