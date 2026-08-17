Sekitar 25 menit setelah peluit akhir, menurut laporan Bild dan Welt, tiga pria menerobos masuk ke area keamanan di depan lorong ruang ganti pemain, yang biasanya hanya bisa diakses oleh pemain, pelatih, staf klub, dan jurnalis. Di sana mereka mengaku sebagai "sepupu" bintang Real, Arda Güler, dan menuntut akses kepada para pemain dengan suara keras.

Seluruh aksi itu disebut berlangsung sekitar sepuluh menit, sebelum seorang staf FC Schalke 04 dari departemen media meminta akreditasi dari ketiga pengacau tersebut. Setelah itu, situasinya disebut semakin memanas.

Menurut laporan Bild, ketiga pria itu bahkan menghina dan mengancam staf S04 tersebut dengan suara keras. "Perempuan tua itu jelas tidak waras, dia ada kelainan. Pergi sana! Enyah! Jangan bicara dengan kami! Kalau sampai ada satu steward pun menyentuh kami, kamu akan lihat apa yang terjadi," demikian teriakan mereka. Perempuan itu juga disebut sempat mendapat pukulan di lengan saat dia ingin memotret para pria tersebut, untuk kemungkinan menjatuhkan larangan masuk stadion di kemudian hari.

Steward yang berada di sekitar lokasi maupun yang dipanggil ke tempat kejadian disebut hanya bertindak dengan ragu-ragu dan membantu perempuan itu. Tiga pria tersebut kemudian disebut meninggalkan stadion sambil "memaki-maki dengan liar".

Idola Schalke, Timo Becker, bikin Vinicius Junior menderita

Secara murni dari sisi permainan, Die Königsblauen nyaris tak bisa berbuat banyak pada laga perayaan 25 tahun Schalke-Arena melawan Los Blancos, Minggu lalu, dan kalah 0-3 dari kumpulan bintang yang tampil dengan konsentrasi tinggi. Schalke bahkan ikut membantu di awal laga: gol pembuka cepat Kylian Mbappe berawal dari kesalahan fatal Ron Schallenberg (6). Dean Huijsen (20) dan Carlos Espi (57) memastikan skor akhir.

Meski demikian, tetap ada satu pemenang besar di kubu Die Knappen: Timo Becker. Bek sayap berusia 29 tahun itu berhadapan dengan superstar Vinicius Junior dan keluar sebagai pemenang telak dari duel langsung tersebut. Hal itu juga diapresiasi para pendukung königsblau, yang merayakan Becker dengan nyanyian chant setelah sekali lagi memenangi duel kuat melawan pemain Brasil itu sesaat sebelum laga usai.

"Ini adalah level tertinggi dalam sepak bola klub. Kami harus merasakannya dalam banyak situasi - tetapi kami juga membutuhkan itu," kata pelatih Miron Muslic setelah pertandingan: "Kami harus punya kesiapan untuk benar-benar menderita, karena kualitas individu Real luar biasa tinggi. Dan penting bagi kami hari ini untuk sesekali mencapai batas kami dan kewalahan dalam berbagai situasi. Itu adalah bagian dari perkembangan dan proses bertumbuh."

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