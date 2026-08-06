Kepolisian Korea Selatan menggerebek kantor-kantor Asosiasi Sepakbola Korea, dalam eskalasi baru atas penyelidikan yang telah berlangsung sekitar dua tahun terkait pelanggaran dalam penunjukan mantan pelatih nasional Hong Myung-bo pada 2024, dalam sebuah kasus yang kembali menjadi sorotan usai tersingkirnya timnas dari Piala Dunia.

Operasi penggeledahan dan penyitaan itu meliputi kantor pusat asosiasi di kota Cheonan, yang berjarak sekitar 90 kilometer di selatan ibu kota, di samping kantor-kantornya yang berlokasi di pusat kota Seoul.

Kantor berita Korea Selatan "Yonhap" menyebutkan bahwa langkah keamanan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang diperluas atas dugaan campur tangan sejumlah pejabat asosiasi secara ilegal dalam penunjukan Hong sebagai direktur teknis timnas pada Juli 2024, yang melanggar prosedur yang berlaku.

Para penyidik berupaya menyita dokumen-dokumen resmi asosiasi untuk memastikan apakah sejumlah pejabat tinggi, di antaranya mantan Presiden asosiasi Chung Mong-gyu dan mantan direktur teknis Lee Lim-saeng, telah menggunakan pengaruh mereka untuk menuntaskan berkas penunjukan tersebut.

Tudingan berfokus pada bahwa Lee, yang tidak memiliki kewenangan menunjuk pelatih menurut aturan, adalah orang yang menawarkan jabatan itu kepada Hong dalam sebuah pertemuan yang mempertemukan keduanya di sebuah toko roti dekat rumah sang pelatih.

Hong sendiri telah mengajukan pengunduran dirinya pada akhir Juni lalu, menyusul tersingkirnya timnas Korea Selatan dari fase grup Piala Dunia.

Dalam perkembangan terkait, kepolisian telah memeriksa Hong pada Selasa lalu atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tersebut, setelah salah satu organisasi masyarakat sipil mengajukan pengaduan resmi terhadap Hong dan Chung, yang menuduh keduanya menghalang-halangi jalannya kerja, penyalahgunaan kepercayaan, pemaksaan, dan intimidasi selama proses penunjukan.

Penggerebekan ini terjadi sekitar dua tahun setelah kepolisian membuka penyelidikan, namun berkas tersebut kembali mengemuka dengan kuat belakangan ini usai kegagalan di Piala Dunia. Parlemen Korea pada akhir bulan lalu telah memeriksa baik Hong maupun Chung dalam sebuah sidang yang membahas beberapa persoalan, terutama cara pengelolaan asosiasi dan penunjukan pelatih sebelumnya.