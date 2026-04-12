Skandal rasisme baru... Ketua klub Spanyol mengusir para pemain Muslimnya dengan daging babi!

Dunia sepak bola Spanyol kembali diguncang skandal baru yang memicu kemarahan luas, setelah beredarnya video yang memperlihatkan presiden klub CD Colonia, Moscardo—salah satu klub divisi keempat—mengejar para pemain Muslimnya dengan daging babi Iberia dalam adegan yang digambarkan sebagai "rasis dan menghina".

Insiden ini terjadi pada saat yang sensitif bagi sepak bola Spanyol, setelah serangkaian insiden rasisme yang menimpa para pemain dalam beberapa pekan terakhir, yang semakin memperkeras kritik terhadap dunia olahraga di negara tersebut.

Video yang menyinggung memicu kontroversi

Dalam video yang diunggah oleh presiden klub, Xavi Puvis, melalui media sosial sebelum kemudian dihapusnya, ia terlihat mempromosikan produk daging babi Iberia yang akan dibagikan sebagai hadiah dalam pertandingan mendatang, sebelum mulai mengejar para pemain Muslimnya sambil berteriak: "Makan babi!"

Baca juga: Dalam Angka: Apakah VAR Membuat Keberhasilan Barcelona di Liga Spanyol atas Akun Real Madrid?



Adegan yang coba disajikan Bufes sebagai "lelucon" itu memicu kecaman luas dari para penggemar dan media, dan memaksa manajemen klub untuk segera menghapus video tersebut setelah gelombang kritik.

Pembelaan yang Kontroversial

Dalam upaya meredam krisis, Bovis mengunggah video baru berdurasi 3 menit, di mana ia mengatakan bahwa apa yang terjadi hanyalah "lelucon yang disalahartikan", sambil menambahkan: "Tujuannya adalah untuk menghadirkan sedikit keceriaan, tetapi beberapa orang memanfaatkannya untuk menyerang klub. Saya tidak bermaksud menyinggung agama atau individu mana pun."

Namun, pembelaannya tidak meyakinkan publik, karena banyak yang menganggap tindakannya "melampaui batas lelucon" dan mencerminkan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan olahraga.

Rekam jejak yang penuh kontroversi

Bovis, yang berusia 39 tahun, dikenal karena perilakunya yang kontroversial sejak menjabat sebagai presiden klub.

Baca juga: Dalam Angka: Apakah VAR Membuat Barcelona Menang di Liga Spanyol atas Real Madrid?



Dia pernah mengganti nama salah satu klub yang dia kelola pada 2019 menjadi "Klub Bumi Datar", dan juga dikenal karena penolakannya yang keras terhadap vaksin selama pandemi Covid-19.

Dalam insiden sebelumnya, ia menyerang seorang wasit setelah pertandingan liga dengan berkata kepadanya: "Kalian datang hanya untuk mendapatkan 300 euro? Aku akan membayar tiga kali lipat dari itu!", yang mengakibatkan dia dihukum skorsing selama dua tahun dan denda sebesar 3.500 euro, sebelum hukuman tersebut dibatalkan kemudian melalui keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Pengunduran diri di bawah tekanan

Di bawah tekanan kritik yang semakin meningkat, Bovis secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden klub pada 1 April, namun tetap menjadi anggota dewan direksi. Klub Colonia Moscardo, yang didirikan pada tahun 1945, merupakan salah satu klub bersejarah di ibu kota Madrid, dan saat ini berjuang untuk bertahan di liga divisi kedua "B" (Segunda Federación).

Baca juga: Infantino berbicara dari Aljazair tentang "pertandingan memalukan": Semua orang tahu apa yang terjadi



Akhir yang dramatis dari karier yang dramatis

Di akhir krisis ini, Bufis mengunggah video di mana ia mengumumkan keinginannya untuk menjauh dari sepak bola selamanya, dengan mengatakan: "Saya akan memulai babak baru dalam hidup saya sebagai penggembala, menanam tomat, dan merawat domba. Saya berterima kasih kepada semua yang telah mendukung karier saya di klub ini."

Hingga saat ini, Federasi Sepak Bola Spanyol belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai insiden tersebut, di tengah tuntutan yang semakin meningkat untuk membuka penyelidikan segera dan mengambil tindakan tegas terhadap perilaku rasis yang merusak citra olahraga ini di negara tersebut.