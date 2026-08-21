Kekalahan 0-7 pada leg pertama playoff Liga Europa melawan Lech Poznan pada Kamis memiliki dimensi bersejarah - FC Thun menyamai rekor kekalahan terbesar klub Swiss di panggung internasional. Sebelumnya, hanya FC Basel yang pernah kalah 0-7, tepatnya pada babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich pada 2012. "Leck Posen! Thun tenggelam di Polandia," demikian judul tabloid Blick yang menulis tentang "aib di Poznan".

Faktanya, situasinya bahkan bisa jauh lebih buruk. Thun sudah tertinggal 0-5 saat turun minum dan kebobolan gol keenam tepat setelah jeda. Alih-alih terus memperbesar keunggulan, tuan rumah Polandia kemudian menurunkan tempo dan menutup laga dengan satu gol telat untuk memastikan skor 7-0.

Setelah Thun pada akhir Juli gagal dramatis melawan Dinamo Zagreb usai perpanjangan waktu di kualifikasi Liga Champions, kini mereka juga dipastikan tidak akan bermain di Liga Europa. Namun, jika tersingkir dari Poznan, setidaknya partisipasi di fase liga Conference League sudah aman.

Di level domestik, performa Thun saat ini juga nyaris tidak lebih baik. Setelah kemenangan pembuka 3-1 atas FC Luzern, mereka kemudian menelan dua kekalahan telak melawan Young Boys Bern (0-6) dan FC Basel (2-4).

Musim lalu, sebagai tim promosi, Thun dengan skuad tanpa nama besar dan tanpa transfer mahal secara sensasional melaju menuju gelar pertama dalam sejarah klub. Sejak itu, klub dari kota kecil bernama sama yang hanya berpenduduk 45.000 jiwa itu mulai tercerai-berai.

Pelatih dan direktur olahraga pergi setelah gelar juara

Pelatih juara Mauro Lustrinelli pergi ke Union Berlin. Posisinya kemudian diambil alih Gian-Luca Privitelli. Pria 48 tahun itu tidak memiliki pengalaman di level profesional senior, sebelumnya ia bertahun-tahun bekerja sebagai pelatih akademi di berbagai klub Swiss.

Setelah debakel di Poznan, ia mengakui kesalahan taktis: fakta bahwa timnya tetap menekan dengan berani bahkan setelah tertinggal 0-3, alih-alih membatasi kerusakan, "itu tanggung jawab saya".

Dari sembilan laga kompetitif pertama musim ini, Privitelli hanya memenangkan tiga pertandingan - selain laga pembuka liga, itu terjadi di piala melawan klub amatir FC Saxon Sports serta di kualifikasi Liga Europa saat menjamu Vikingur Reykjavik dari Islandia. Tekanan kepadanya sudah sangat besar, dan bukan tidak mungkin pemecatan akan segera datang.

Selain pelatih Lustrinelli, direktur olahraga Dominik Albrecht juga baru-baru ini meninggalkan klub. Pada awal Agustus - di tengah periode transfer - ia secara mengejutkan mundur dari jabatannya karena ingin memiliki lebih banyak waktu untuk keluarganya. Pengganti Albrecht adalah Simone Rapp yang baru berusia 33 tahun, yang sampai musim panas ini masih bermain untuk FC Wil dan, mirip dengan pelatih Privitelli, sepenuhnya tidak berpengalaman.

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FC Thun mengalami eksodus besar di lini serang

Pada saat yang sama, Thun kehilangan sejumlah pemain kunci, terutama di lini serang eksodusnya sangat brutal. Christopher Ibayi, Ethan Meichtry, Elmin Rastoder, dan Leonardo Bertone, empat pencetak gol terbanyak pada musim juara, sudah pergi. Di posisi kelima bersama dalam peringkat internal itu menyusul Kastriot Imeri dan Valmir Matoshi.

Imeri hanya bermain di Thun dengan status pinjaman dari Bern, dan transfer permanen gagal karena masalah finansial. Tidak ada penyandang dana besar di Thun, situasi keuangan klub itu cenderung ketat meski meraih gelar. Imeri pun kembali ke klub induknya, menghadapi mantan rekan-rekannya pada pekan kedua, dan langsung mencetak satu gol dalam kemenangan telak 6-0 Bern.

Sementara itu, Matoshi hampir pindah ke Sturm Graz. Bek kiri Michael Heule, yang melawan Poznan berperan menentukan dalam tiga gol lawan, dikabarkan akan bergabung dengan tim yang terdegradasi dari Bundesliga, 1. FC Heidenheim, dengan nilai sekitar tiga juta euro.

Sejauh ini belum ada tambahan pemain papan atas. Dengan satu juta euro, Thun merekrut harapan penyerang Italia berusia 19 tahun, Riccardo Braschi, dari Fiorentina, tetapi sejauh musim ini ia baru bermain 20 menit. Selebihnya, pemain yang datang terutama berasal dari kasta bawah Swiss atau dari liga internasional yang lebih kecil.

FC Thun: kapten Marco Bürki absen karena skorsing

Dari 12 klub divisi teratas Swiss, skuad Thun menurut portal spesialis Transfermarkt secara total memiliki nilai pasar terendah keempat. Namun itu tidak harus berarti apa-apa, karena pada musim juara lalu pun Thun memiliki skuad yang jauh lebih murah dan kurang diisi nama-nama besar dibanding para pesaing kaya dari pusat sepak bola di Basel, Bern, dan Zurich.

Saat ini Thun berada di posisi kesembilan liga dan dengan kebobolan 11 gol dalam tiga pertandingan memiliki pertahanan terburuk di antara semua tim. Dalam kadar tertentu, kejatuhan ini sebenarnya sudah mulai terlihat pada fase akhir musim lalu. Dari delapan pertandingan terakhir musim itu, Thun kalah enam kali, tetapi karena keunggulan yang sangat besar, gelar juara tak lagi terancam.

Pada pekan kedua terakhir bahkan ada kekalahan 3-8 dari Bern yang dampaknya masih terasa hingga sekarang. Dalam laga itu, kapten Marco Bürki - saudara dari mantan kiper BVB Roman - menerima kartu merah karena tindakan kekerasan dan dijatuhi skors lima pertandingan. Karena itu, ia melewatkan awal musim di liga. Uniknya, saat tersingkir dari Liga Champions di Zagreb, keadaan juga berbalik setelah unggul 2-0, seusai Bürki diusir keluar lapangan.