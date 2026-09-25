Bukan lagi sekadar kasus perorangan. Skandal moral yang terus membesar bak bola salju kini menerpa dua pilar utama timnas Swiss. Hanya beberapa hari setelah sang kapten Granit Xhaka tersandung, seorang bintang Swiss kedua ikut terjerembab ke dalam rawa "kasus vaksin" yang terkenal itu.

Dalam pernyataan resmi yang mengejutkan pada Jumat malam ini, Federasi Sepak Bola Swiss mengumumkan pencoretan langsung penyerang internasional Breel Embolo dari pemusatan latihan timnas, terkait keterlibatannya dalam kasus sertifikat vaksinasi COVID-19 palsu.

Pernyataan federasi menyebutkan: "Breel Embolo telah memberitahukan kepada Federasi Sepak Bola Swiss mengenai perkara yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya, yang bocor ke media hari ini. Sebagai akibatnya, manajemen federasi memutuskan bahwa pemain tersebut tidak akan bergabung dengan timnas sebagaimana direncanakan, dan timnas akan melanjutkan pemusatan latihan yang sedang berjalan tanpa kehadirannya."

Detail yang Mengejutkan

Media Swiss mengungkap detail lengkap skandal tersebut, dengan memberitakan bahwa Embolo, mantan penyerang Schalke dan Borussia Mönchengladbach, memperoleh sertifikat vaksinasi palsu pada tahun 2021 dari salah seorang anggota geng terkenal "Hells Angels".

Menurut laporan tersebut, kantor kejaksaan di Basel mengeluarkan perintah pengadilan pada tanggal 25 November 2025 terhadap pemain itu, dengan berbagai dakwaan yang berkaitan dengan penghasutan pemalsuan, dan ia dijatuhi hukuman denda dengan penangguhan pelaksanaan sebesar 3.000 franc Swiss untuk setiap hari.









Pengakuan dan Penyesalan

Di sisi lain, Embolo, yang kini bermain untuk klub Amerika Atlanta United, tidak membantah insiden tersebut, dan menyatakan kepada surat kabar Swiss "Schweiz am Sonntag" (Schweiz Heute): "Saya menyadari bahwa perbuatan saya saat itu keliru dan saya bertanggung jawab atasnya, karena itulah saya menerima putusan pengadilan."

Keputusan federasi Swiss untuk mencoretnya datang langsung setelah putusan pengadilan dipublikasikan pada Jumat hari ini, sehingga ia secara resmi absen dari daftar timnas.

Dengan demikian, timnas Swiss kehilangan dua bintangnya sekaligus di UEFA Nations League, setelah sebelumnya Xhaka (33 tahun), mantan pemain Gladbach dan Leverkusen, telah mengakui pada awal pekan ini bahwa ia memperoleh sertifikat palsu serupa.

Timnas Swiss bersiap menjalani 4 laga penentu di Grup Dua, di mana mereka akan bertandang ke Makedonia Utara dan Skotlandia pada 26 dan 29 September ini, sebelum menjamu Slovenia dan Makedonia Utara di Luzern pada 3 dan 6 Oktober mendatang, tanpa sang kapten dan penyerang utamanya.











