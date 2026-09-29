Dunia perwasitan Turki menerima pukulan telak setelah penyelidikan hukum menyeret salah satu pejabat terpentingnya, ketika pihak berwenang menangkap Ferhat Gundogdu, ketua Komite Wasit Pusat Turki (MHK), bersama enam tersangka lainnya, dalam sebuah kasus yang berkaitan dengan tuduhan pelecehan dan pemalsuan dokumen resmi.

Penangkapan tersebut merupakan bagian dari penyelidikan yang dipimpin Kejaksaan Umum di Istanbul, dan mencakup operasi serentak di Istanbul, Ankara, Elazig, dan Manisa, sementara penyelidikan berfokus pada dugaan yang terkait dengan mekanisme pemilihan wasit, klasifikasi, serta penunjukan mereka.

Menurut laporan media Turki, penyelidikan menelusuri dugaan penyingkiran sejumlah wasit tanpa keputusan yang objektif dan beralasan, tidak ditunjuknya wasit lain, di samping pemberian keistimewaan kepada wasit tertentu serta campur tangan dalam proses kualifikasi dan penunjukan.

Penyelidikan juga mencakup dugaan dilakukannya perubahan tanpa izin pada daftar wasit dan pengawas yang disusun selama tahun 2022 dan 2024, sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".









Daftar mereka yang ditangkap, selain Ferhat Gundogdu, mencakup Ferdi Karadoruk, ketua delegasi Istanbul di Asosiasi Wasit dan Pengawas; Ahmet Sahin, mantan wakil ketua Komite Wasit Pusat; Yunus Yildirim, mantan anggota komite; Sabahattin Sahin, anggota saat ini; ditambah Alican Saglar dan Emre Kosif, dua pejabat dalam struktur Asosiasi Wasit di Istanbul.

Penyelidikan mengungkap percakapan melalui aplikasi "WhatsApp" yang ditemukan di ponsel Karadoruk, yang membahas daftar wasit dan mekanisme penanganannya.

Dalam salah satu percakapan, setelah menyebut nama empat wasit, salah satu peserta menulis: "Mari kita hapus keempat orang ini", sebelum datang balasan: "Mari kita berhati-hati" dan "Jangan menghapus mereka seketika".

Dalam percakapan lain, Karadoruk menunjuk pada salah satu wasit, sebelum pesan-pesan itu memuat ungkapan di antaranya "Karena dia tidak akan tunduk, mari kita penggal kepalanya dan selesaikan".







