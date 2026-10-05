Sepak bola Prancis diguncang skandal yang menggemparkan, setelah dua pemain klub Nancy, yang berlaga di Liga Prancis Divisi Dua, ditangkap dan dijebloskan ke tahanan sementara, menyusul tuduhan yang terkait dengan keterlibatan dalam kasus pemerkosaan beramai-ramai, di saat penyelidikan yudisial terus berlangsung untuk mengungkap duduk perkara peristiwa tersebut.

Menurut yang dilaporkan surat kabar Prancis "L'Est Républicain", aparat keamanan menahan para tersangka pada Rabu lalu, setelah penyelidikan yang mencakup mendengarkan keterangan sejumlah pihak dalam kasus ini, sebelum keduanya dihadapkan ke hadapan hakim pemeriksa pada hari Jumat, di mana mereka secara resmi diberitahu mengenai dibukanya penyelidikan yudisial terkait tindak pidana pemerkosaan beramai-ramai.

François Cabanne-Dolhost, jaksa penuntut umum, menegaskan bahwa hakim kebebasan memutuskan menempatkan kedua pemain tersebut dalam tahanan sementara, menanggapi permintaan kejaksaan umum, sementara otoritas yudisial menolak mengungkap detail tambahan mengenai peristiwa tersebut, demi menjaga kerahasiaan penyelidikan dan memastikan jalannya proses secara normal.

Hingga kini otoritas belum mengungkap identitas kedua pemain tersebut, di tengah berlanjutnya penyelidikan, sementara kasus ini bertepatan dengan periode jeda internasional, yang membuat detailnya relatif jauh dari sorotan.

Di sisi lain, klub Nancy memecah kebisuan terkait kasus ini, menegaskan dalam pernyataan resmi bahwa pihaknya telah diberitahu mengenai penahanan dua pemain dari tim cadangannya sehubungan dengan proses hukum yang terkait dengan kasus dugaan pemerkosaan.

Klub tersebut mengatakan: "Nancy sepenuhnya menyadari seriusnya peristiwa ini, dan akan bekerja sama dengan otoritas yudisial bila diperlukan," seraya menjelaskan bahwa pihaknya akan menunggu putusan pengadilan sebelum mengambil tindakan apa pun terhadap kedua pemain yang bersangkutan, serta menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan komentar lebih lanjut untuk saat ini.

Nancy menempati peringkat keenam di klasemen Liga Prancis Divisi Dua di bawah kepemimpinan pelatihnya Oswald Tanchot, sementara kasus ini datang pada saat klub tengah berupaya bersaing dan kembali ke panggung sorotan.