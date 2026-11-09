Kekalahan Chelsea 2-0 dari Tottenham di Stamford Bridge bukan sekadar kehilangan tiga poin, melainkan awal dari sebuah skandal yang mengungkap bahwa kebocoran paling berbahaya di klub ini tidak datang dari media, tidak pula dari agen pemain, tetapi dari sebuah permainan yang digandrungi jutaan orang.

Sementara semua orang menunggu pengumuman Chelsea soal cedera Joao Pedro, sejumlah pemain dan staf ternyata sudah membocorkannya lebih dulu, tanpa mengucapkan satu kata pun, hanya melalui perubahan kecil pada tim virtual mereka di permainan "Fantasy Premier League".

Bagaimana cedera Pedro terbongkar?

Chelsea memperingatkan para stafnya agar berhati-hati supaya tidak membocorkan kabar tim secara tidak sengaja melalui permainan "Fantasy Premier League", setelah terungkap bahwa cedera Joao Pedro telah terbongkar lewat pilihan tim dalam permainan tersebut.

Sebuah surel dikirimkan kepada para staf, menurut British Broadcasting Corporation, untuk mengingatkan mereka akan konsekuensi yang mungkin timbul dari penggunaan informasi internal saat bermain "Fantasy Premier League" atau platform permainan publik lainnya, mengingat pilihan tim bisa mengungkap pemain yang tidak tersedia atau yang mendekati pemulihan.

Hal ini muncul menyusul kebocoran sebelum kekalahan dari Tottenham, ketika Pedro mendadak absen akibat yang kemudian diketahui sebagai cedera otot paha depan.

Sejumlah kreator konten berpengaruh di "Fantasy Premier League" mengklaim bahwa mereka melihat bukti bahwa penyerang Morgan Rogers, bersama sejumlah anggota staf Chelsea, telah mencoret Pedro dari tim mereka dalam permainan tersebut sebelum pertandingan di Stamford Bridge dimulai, meski tidak ada pengumuman apa pun dari klub mengenai cederanya.

Alonso: Saya tidak tahu apa-apa!

Ketika ditanya soal hal itu oleh "BBC Sport" setelah kekalahan, Xabi Alonso mengatakan bahwa ia tidak mengetahui situasi tersebut.

Ia menjawab: "Saya tidak tertarik dengan urusan tim fantasi, jadi saya tidak tahu soal itu."

Sejak bergabung dengan Chelsea pada musim panas, Alonso (44 tahun) secara umum cenderung tertutup saat membahas masalah cedera dalam konferensi pers.

Riwayat panjang dengan kebocoran

Chelsea sebelumnya pernah menghadapi masalah dengan kebocoran; pada masa pelatih sebelumnya Liam Rosenior yang berlangsung empat bulan musim lalu, susunan pemain tim bocor sebelum dua pertandingan kekalahan klub di Liga Champions Eropa melawan Paris Saint-Germain.

Belakangan juga terungkap bahwa tukang cukur bek yang kini sudah hengkang, Marc Cucurella, telah membocorkan di media sosial bahwa Pedro dan Cole Palmer akan absen dari perjalanan ke Brighton musim lalu setelah membahasnya dengan kliennya.

Tidak ada pembatasan baru, tetapi kesadaran adalah solusinya

Terkait "Fantasy Premier League", tidak diperkirakan akan ada pembatasan lebih lanjut, karena Chelsea menganggap insiden ini sebagai kasus terisolasi yang dapat ditangani melalui peningkatan kesadaran di antara para pemain dan staf.

Ada banyak contoh lain yang mengeklaim bahwa para pemain dari klub-klub seperti Arsenal, Liverpool, Leicester, dan Newcastle melakukan perubahan yang mencurigakan pada tim mereka, sementara "BBC Sport" mengidentifikasi akun-akun yang diyakini para pengikut "Fantasy Premier League" terkait dengan para pemain dan tokoh terkemuka di berbagai klub di seluruh liga.

Contoh yang paling menonjol kemungkinan adalah terungkapnya absennya penyerang Aston Villa saat itu, Jack Grealish, dari susunan pemain sebelum pertandingan melawan Leicester City pada Februari 2021.

Pelatih Leicester saat itu, Brendan Rodgers, belakangan mengatakan bahwa ia mengetahui rumor seputar absennya Grealish karena cedera sebelum pertandingan, yang dimenangi oleh timnya.

Permainan tanpa aturan

Menurut "BBC", ada lebih dari 11 juta orang yang memainkan "Fantasy Premier League", yang semakin menjadi bagian menonjol dari ekosistem sepak bola yang lebih luas.

Meski ada aturan ketat yang melarang perjudian, Liga Primer Inggris tidak memberikan pedoman khusus kepada klub-klub mengenai bagaimana, atau apakah, para peserta dalam permainan boleh ikut serta di "Fantasy Premier League".

Sebaliknya, hal ini secara umum diperlakukan sebagai urusan masing-masing klub untuk dikelola sendiri.