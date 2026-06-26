"Skandal Gijón"... Aljazair akan menghadapi Austria dengan kenangan akan pertandingan memalukan itu setelah 44 tahun

Perhatian kini tertuju pada pertandingan yang dinantikan antara Aljazair dan Austria pada Minggu pagi lusa dalam putaran terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, mengingat pentingnya pertandingan ini bagi peluang kedua tim untuk lolos, serta karena pertandingan ini mengingatkan kembali pada salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah turnamen tersebut, yang dikenal sebagai “Skandal Gijón”, yang hingga kini masih dianggap sebagai salah satu halaman paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola Aljazair.

Awalnya, Jerman meremehkan lawan

Menurut laporan yang diterbitkan oleh jaringan “Africa Foot”, kisah ini bermula pada putaran final Piala Dunia 1982 di Spanyol, ketika timnas Jerman Barat memasuki turnamen sebagai salah satu favorit utama untuk meraih gelar, berkat deretan bintang yang dipimpin oleh Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, dan Lothar Matthäus.

Sebelum menghadapi Aljazair dalam pertandingan pembuka grup, rasa percaya diri yang berlebihan menguasai kubu Jerman, bahkan sampai-sampai dilontarkan pernyataan-pernyataan sinis yang meremehkan “Les Verts”.

Salah satu pemain saat itu mengatakan bahwa gol ketujuh akan dipersembahkan untuk istri mereka dan gol kedelapan untuk anjing-anjing mereka, sementara pelatih Jupp Derwall menegaskan bahwa ia akan kembali ke Munich jika kalah dari Aljazair.

Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa belum pernah ada tim Afrika yang berhasil melampaui babak penyisihan grup di Piala Dunia, ditambah dengan ketergantungan Aljazair pada sejumlah besar pemain lokal akibat peraturan yang melarang pemain berkarier di luar negeri sebelum berusia 28 tahun.

Namun, timnas Aljazair sedang berada dalam performa terbaiknya, setelah mencatatkan hasil-hasil gemilang menjelang Piala Dunia.

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Aljazair Mencetak Sejarah

Pada 16 Juni 1982, “Pejuang Gurun” menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia.

Rabah Madjer membuka skor, kemudian Romagnoli menyamakan kedudukan, sebelum Lakhdar Belloumi memberikan Aljazair gol kemenangan bersejarah dengan skor 2-1, sehingga Aljazair menjadi negara Afrika pertama yang mengalahkan tim Eropa di putaran final Piala Dunia.

Kemenangan bersejarah itu memberi Aljazair tempat istimewa dalam sejarah sepak bola dunia, namun hal itu tidak cukup untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya.

Kekalahan dari Austria, lalu kemenangan atas Chili

Setelah kemenangan bersejarah tersebut, timnas Aljazair kalah dalam pertandingan keduanya melawan Austria dengan skor 2-0, sebelum kembali bangkit dengan mengalahkan Chili 3-2 pada pertandingan terakhir.

"Les Verts" pun menambah perolehan poin mereka menjadi 4 poin sesuai sistem dua poin saat itu, sehingga mereka harus menunggu hasil pertandingan terakhir antara Jerman Barat dan Austria.

Perhitungannya jelas; jika Jerman menang dengan selisih satu atau dua gol saja, kedua tim tersebut akan lolos bersama-sama, sementara Aljazair tersingkir.

“Aib Gijón”... Konspirasi Eropa yang Jelas

Pada 25 Juni 1982, di Stadion Gijón, Horst Hrubesch mencetak satu-satunya gol Jerman pada menit kesepuluh. Sejak saat itu, pertandingan praktis terhenti.

Setelah skor tersebut menguntungkan kedua tim, para pemain hanya saling mengoper bola tanpa niat sungguh-sungguh untuk menyerang atau mencetak gol selama lebih dari 80 menit, di tengah cemoohan penonton di stadion yang mulai meneriakkan tuntutan agar kedua tim keluar lapangan.

Bahkan para komentator televisi pun menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap situasi tersebut; banyak yang menggambarkannya sebagai sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola, sementara sebagian lainnya memilih diam sebagai bentuk protes hingga akhir pertandingan.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan Jerman 1-0, sehingga kedua tim lolos bersama-sama, sementara Aljazair tersingkir dari turnamen meskipun telah meraih dua kemenangan bersejarah.

Sejak hari itu, pertandingan tersebut dikenal sebagai “Aib Gijón” atau “Pertandingan Aib”, dan menjadi salah satu pertandingan paling kontroversial dalam sejarah Piala Dunia.

Protes Aljazair dan Perubahan Bersejarah dalam Peraturan FIFA

Aljazair mengajukan protes resmi dan menuntut pertandingan diulang, namun Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menolak permintaan tersebut.

Meskipun demikian, FIFA secara implisit mengakui keseriusan kejadian tersebut, dan melakukan perubahan bersejarah pada sistem turnamen, dengan memutuskan bahwa mulai Piala Dunia 1986, semua pertandingan putaran terakhir di setiap grup harus digelar pada waktu yang sama, guna mencegah tim mana pun mengetahui hasil yang mereka butuhkan sebelum bertanding.

Sistem ini masih berlaku hingga saat ini di Piala Dunia dan turnamen internasional besar lainnya.

Pertemuan baru... namun dalam kondisi yang berbeda

Setelah 44 tahun berlalu, kedua tim kembali bertemu di Piala Dunia, namun situasinya kini sangat berbeda.

Pertandingan Aljazair melawan Austria di Piala Dunia 2026 akan digelar bersamaan dengan pertandingan lain di grup tersebut, sehingga secara praktis mustahil bagi skenario tahun 1982 terulang kembali.

Tim nasional Aljazair akan memasuki pertandingan ini dengan kebutuhan untuk meraih kemenangan guna memastikan lolos ke babak kedua sebagai runner-up, sementara hasil imbang mungkin sudah cukup untuk lolos sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik. Adapun kekalahan akan membuat tim Afrika ini terjebak dalam perhitungan yang rumit dengan tim-tim peringkat ketiga dari grup-grup lainnya.

Timnas Aljazair saat ini berada di peringkat ketiga Grup 10 dengan raihan 3 poin, di belakang pemuncak klasemen Argentina (6 poin) dan tim peringkat kedua Austria (3 poin) berdasarkan selisih gol, sementara Les Verts unggul atas wakil Arab lainnya, Yordania, yang tidak memiliki peluang sama sekali untuk lolos (0 poin).