Skandal di Spanyol: Istri Cucurella diancam dan dilecehkan setelah kepindahannya ke Real Madrid

Transfer Marc Cucurella dari Chelsea ke Real Madrid menuai kontroversi dan mengejutkan banyak pihak, dengan istrinya, Claudia Rodríguez, yang menjadi sasaran pelecehan dan bahkan ancaman pembunuhan. Bek sayap tersebut menyelesaikan kepindahannya ke Spanyol bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, sesuai keinginannya, namun secara pribadi berita tersebut menjadi sumber kekhawatiran besar: istrinya, yang merayakan kepindahan tersebut karena telah menjadi penggemar Real Madrid sejak kecil, justru menjadi sasaran kebencian para suporter. Menurut harian Sport, ia menerima banyak ancaman pembunuhan dan mengalami pelecehan.





MANTAN PEMAIN BARCELONA - Kepindahan ini memicu kemarahan yang signifikan di Catalunya, mengingat sang bek pernah bermain di tim junior Barça dan kemudian memulai karier profesionalnya bersama klub tersebut: para penggemar Barcelona menganggap kepindahan ini sebagai pengkhianatan. Claudia adalah perancang busana, model, dan influencer, dengan hampir 200.000 pengikut di akun Instagram-nya: keduanya telah menjalin hubungan sejak 2018 dan memiliki tiga anak.