Hasil imbang 1-1 melawan Fulham pada Minggu lalu bukanlah satu-satunya kejutan bagi para pendukung Manchester United, melainkan juga angka-angka yang muncul setelahnya.

Statistik mengejutkan yang diungkap oleh kantor berita "Reuters" menempatkan Manchester United di dasar klasemen Liga Inggris secara fisik, sekaligus membuka babak baru kritik seputar usaha, semangat, dan kedisiplinan di dalam tim asuhan Michael Carrick yang memasuki musim ini dengan mimpi kebangkitan besar.

Lewat Angka: United Berada di Dasar Segalanya

Menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan GeniusIQ dan dirilis hari Senin ini, Manchester United menempati peringkat kedua puluh alias terakhir di Premier League dalam 4 indikator fisik krusial: "jarak tempuh dengan intensitas tinggi - waktu yang dihabiskan untuk berlari dengan intensitas tinggi - total jumlah lari cepat (sprint) - waktu yang dihabiskan untuk lari cepat".

Angka-angka yang membawa bencana ini memperparah kekhawatiran seputar tingkat komitmen di dalam tim, yang berharap dapat membangun apa yang mereka raih musim lalu di bawah kepemimpinan Carrick ketika mengakhiri liga di peringkat ketiga, hingga kini mendapati diri berada di peringkat kedua belas menjelang jeda internasional yang berlangsung selama tiga pekan.

Neville Meledak: "15 Menit Terburuk dalam Hidupku"

Kemunduran fisik ini bukan sekadar angka yang membisu, melainkan terlihat jelas dengan mata telanjang pada babak kedua melawan Fulham, dan hal itulah yang menyulut kemarahan legenda klub Gary Neville.

Mantan kapten United yang kini menjadi analis "Sky Sports" itu berkata dengan nada keras: "Aku mengikuti Manchester United sejak usiaku lima tahun, dan ini adalah 15 menit terburuk yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Aku belum pernah melihat penampilan yang selunglai ini."

Neville menambahkan sembari menggambarkan penampilan tim itu sebagai "menyedihkan", merujuk pada penyerahan total setelah gol yang membawa keunggulan.

Berjalan Kaki alih-alih Menekan

Memang benar bahwa data lari saja tidak menentukan sang juara. Buktinya, Manchester City yang saat ini memuncaki liga adalah satu-satunya tim yang berhasil dilampaui United dalam angka lari musim ini. Namun, gambaran di Old Trafford tampak lebih rumit.

Persoalannya tidak sebatas United yang berada di dasar tabel lari, tetapi tim ini juga menempati peringkat ketujuh belas dalam persentase waktu yang dihabiskan para pemain untuk berjalan kaki saat tidak menguasai bola, sebuah statistik yang dinilai para kritikus sebagai bukti sikap pasif dan tidak adanya pressing, terutama ketika bola tidak berada di kaki mereka.

Di hadapan Fulham, krisis tersebut terlihat dengan jelas, di mana para pemain United menempuh jarak 6,6 kilometer penuh lebih sedikit dibanding para pemain Fulham.

Pengakuan dari Dalam

Kritik tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam ruang ganti. Pemain asal Brasil Matheus Cunha, pencetak gol United dalam laga itu, berkata: "Di awal babak kedua, mereka mengerahkan usaha yang lebih besar daripada kami, dan itu adalah hal yang tidak bisa kami terima. Kami selalu bermain lebih baik setelah kebobolan, dan keadaan ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini," sebuah pernyataan yang mencerminkan kesadaran para pemain sendiri akan adanya masalah.

Kini, Michael Carrick memasuki jeda internasional di bawah tekanan yang luar biasa. Ia memiliki waktu tiga pekan untuk membenahi tim yang kesulitan memaksakan dominasinya dalam periode yang panjang, sebuah tim yang secara fisik dinilai sebagai tim terburuk di Inggris. Tugas mengembalikan kebugaran mungkin lebih penting daripada rencana taktik apa pun saat ini.